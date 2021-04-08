МиГ-31БМ получил новейшую навигационную систему для работы в Арктике

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Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему. Она позволит решать задачи навигации в российской Арктике.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех. МиГ-31БМ постоянно осуществляют учебно-тренировочные полеты над российской Арктикой. Уже в январе нынешнего года экипажи истребителей-перехватчиков Северного флота заступили на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля. По сообщению пресс-службы СФ, это значительно расширяет область применения истребительной авиации в Арктике и увеличивает территорию воздушного пространства на Северным морским путем.

Как отмечают в Объединенной авиастроительной корпорации, спутниковая навигация в Арктике имеет особенности. Она может быть неточной из-за орбитального положения космических аппаратов, которые здесь никогда не проходят прямо над головой, и большой активности ионосферы.

Новейшая навигационная система должна решить все эти проблемы. «РГ» уже писала о том, что в России надежно прикрывают регионы Арктики средствами ПВО. В частности, на Чукотку поступили высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.