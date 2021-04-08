Специалисты «СММ» поставили второй портальный кран «Стриж» в Казахстан

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Специалистами Группы компаний «СММ» по ранее заключенному договору поставки передан в эксплуатацию портальный кран «Стриж» с шарнирно-сочлененной стреловой системой горно-металлургической компании «Казцинк» — одному из лидеров цветной металлургии Казахстана.Оборудование изготовлено и смонтировано в полном соответствии с технической документацией к контракту и принято в эксплуатацию Заказчиком.

Портальный кран «Стриж» является универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для перевалки генеральных, штучных и навалочных грузов. На предприятии техника эксплуатируется в грейферном режиме на следующих технологических операциях: перегрузка химического сырья, а также выгрузка охлажденного воздухом до 60 °C клинкера из специальных холодильных установок.

Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме составляет 20 тонн, в грейферном режиме — 10 тонн. Максимальный вылет стрелы — 30 метров.

Высокая производительность и надежность грузоподъемного оборудования «СММ», подтвержденная успешной эксплуатацией в течение 10 лет первого крана «Стриж», поставленного на предприятие в 2010 году, привело к заключению нового контракта.

Увеличенные производственные мощности позволят предприятию-заказчику значительно увеличить объем перевалки и повысить интенсивность обработки грузов.

Справка:

«Казцинк» — казахстанская металлургическая компания, крупный производитель цинка, свинца, меди и драгоценных металлов.