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Фотофакты

В Луганске и Донецке появились новые военные внедорожники УАЗ «Патриот»

 © topcor.ru

15 марта в Донецке появились новые внедорожники (пикапы) УАЗ «Патриот» в военной раскраске с двумя видами пулеметов: крупнокалиберным 12,7-мм НСВ «Утёс» и 7,62-мм ПКМ, установленными в кузове. Первую партию современных «тачанок», в количестве 15 единиц, передало военнослужащим Народной милиции руководство республики.

17 марта в Луганске руководство ЛНР вручило военнослужащим НМ 5 автомобилей УАЗ «Патриот», правда, без установленных пулеметов. Вероятно, они будут установлены позже, поскольку из НМ ЛНР сообщили, что внедорожники скоро окажутся на передовой.

 © topcor.ru

 © topcor.ru

 © topcor.ru

 © topcor.ru

 © topcor.ru

 © topcor.ru
Источник: https://topcor.ru/19293-rossija-vpe...ferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

ДНР, ЛНР, УАЗ
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