В Луганске и Донецке появились новые военные внедорожники УАЗ «Патриот»
15 марта в Донецке появились новые внедорожники (пикапы) УАЗ «Патриот» в военной раскраске с двумя видами пулеметов: крупнокалиберным 12,7-мм НСВ «Утёс» и 7,62-мм ПКМ, установленными в кузове. Первую партию современных «тачанок», в количестве 15 единиц, передало военнослужащим Народной милиции руководство республики.
17 марта в Луганске руководство ЛНР вручило военнослужащим НМ 5 автомобилей УАЗ «Патриот», правда, без установленных пулеметов. Вероятно, они будут установлены позже, поскольку из НМ ЛНР сообщили, что внедорожники скоро окажутся на передовой.
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08.04.2117:14:44