Новая подстанция «Столбово» запущена в Иркутской области

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Новая подстанция и 11 км линий электропередач заработали сегодня в деревне Столбова. Энергетики в ближайшую неделю подключат к ним дома и соцобъекты Усть-Куды, мкр. Замостье в Урике, деревни Столбова и садоводств.⠀

Стоимость работ составила 500 млн рублей. Также специалисты Иркутской электросетевой компании модернизировали подстанцию в Грановщине и полностью реконструировали подстанцию в Оёке. Эти работы являются первым этапом развития энергоснабжения этой части Иркутского района. На втором и третьем этапах будут построены подстанции в Усть-Куде, Поздняково, Московщине, Глазуново и Лыловщине. Общая стоимость проекта составляет два миллиарда рублей. Завершить их планируют до конца 2024 года.

— Второй и третий этапы реконструкции предусматривают строительство еще как минимум шести — семи подстанций в этом районе. Они будут получать энергию отсюда, из Столбова, и передавать её в соседние населённые пункты. Это позволит равномернее распределять нагрузку. Существенно улучшится надежность энергоснабжения потребителей, появится возможность технологического присоединения дополнительных жилых домов. Создается запас мощности для будущих производств, — сказал руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков.