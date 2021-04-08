На заводе «Темпер» в Кургане началось строительство индустриального парка «Энергомаш»

© tass.ru

В Курганской области дали старт строительства индустриального парка «Энергомаш» на площадях завода «Темпер».

На первом этапе создания парка планируется задействовать пустующие площади рядом с действующим производством. Рассматривались варианты обустройства подъездных путей к будущему индустриальному парку. Завод «Темпер» занимается серийным производством арматуры, выпуская более 40 тыс. кранов в месяц, поставляя продукцию в 17 стран.

Власти планируют создать в регионе семь таких парков, сейчас уже действуют три. Инвесторам, которые зайдут на новые площадки, регион гарантирует некоторые преференции — налоговые льготы, микрозаймы и другое. Открытие новых производств позволяет региону получать новые рабочие места, которые необходимы для снижения оттока населения.

© tass.ru