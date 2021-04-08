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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

На заводе «Темпер» в Кургане началось строительство индустриального парка «Энергомаш»

 © tass.ru

В Курганской области дали старт строительства индустриального парка «Энергомаш» на площадях завода «Темпер».

На первом этапе создания парка планируется задействовать пустующие площади рядом с действующим производством. Рассматривались варианты обустройства подъездных путей к будущему индустриальному парку. Завод «Темпер» занимается серийным производством арматуры, выпуская более 40 тыс. кранов в месяц, поставляя продукцию в 17 стран.

Власти планируют создать в регионе семь таких парков, сейчас уже действуют три. Инвесторам, которые зайдут на новые площадки, регион гарантирует некоторые преференции — налоговые льготы, микрозаймы и другое. Открытие новых производств позволяет региону получать новые рабочие места, которые необходимы для снижения оттока населения.

 © tass.ru
Источник: https://tass.ru/ural-news/11088627?...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Курган, индустриальный парк Энергомаш, завод Темпер
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