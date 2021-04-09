Российские объективы «Рубинар» вышли на европейский рынок

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Холдинг «Швабе», входящий в государственную корпорацию Ростех, начал поставки обновлённых зеркально-линзовых объективов в ЕС. Устройства подходят для использования с фотоаппаратами различных брендов.

© 3dnews.ru

Производством объективов занимается Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), входящий в состав холдинга «Швабе». Ранее продажи изделий стартовали в России, а теперь их могут заказать и жители других европейских государств.

«Наша фототехническая продукция вызывает интерес на рынке Европы, и мы планируем наращивать дистрибьюторскую базу для дальнейшего продвижения. Сейчас в этом регионе наиболее популярный среди пользователей творческий инструмент для самых различных жанров фотографии — объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Вместе с тем запросы поступают на весь модельный ряд», — отмечает руководство ЛЗОС.