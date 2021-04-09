Транспортный пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) пристыковался к МКС

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Транспортный пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) с экипажем 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию спустя почти 3,5 часа после старта, в 14:05:07 по московскому времени, в штатном режиме пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Для этого он совершил всего два витка вокруг планеты.

Сближение выполнялось по двухвитковой схеме в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Переход к новой т.н. «сверхбыстрой» схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-2.1а», позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические корабли на заданную орбиту с самой высочайшей точностью. Важной особенностью реализации двухвитковой схемы является предварительное формирование требуемой рабочей орбиты МКС и точное выполнение заложенной в бортовой вычислительный комплекс корабля «Союз МС» программы автономного наведения. Впервые к Международной космической станции по «сверхбыстрой» схеме прилетел грузовой корабль «Прогресс МС-09» летом 2018 года, спустя два года за 3 часа 3 минуты прилетел уже пилотируемый корабль «Союз МС-17».

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