© Бионышева Елена /Сделано у нас

АО «Метровагонмаш» — крупнейший в России изготовитель вагонов для метро, специализирующийся на их производстве, ремонте и сервисном обслуживании. За более чем сто лет с момента основания предприятие стало одним из лидеров российского транспортного машиностроения. Продукция завода пользуется спросом на родине и за рубежом: вагоны «Метровагонмаш» перевозят пассажиров в 11 странах. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили предприятие и узнали о его проектах.

История АО «Метровагонмаш» началась более века назад, когда император Николай II решил отказаться от импорта подвижного состава и одобрил проект «Московского акционерного общества вагоностроительного завода», разработанный предпринимателем Саввой Мамонтовым, инженером Константином Арцыбушевым и американским купцом и инженером Александром Бари. В 1896 году проект был утвержден Комитетом министров и российским правителем, и в том же году в селе Большие Мытищи началось строительство Мытищинского вагоностроительного завода. Производство было запущено еще до окончания сооружения завода, а официальное его открытие состоялось 18 мая 1897 года.

© Бионышева Елена /Сделано у нас

© Бионышева Елена /Сделано у нас

© Бионышева Елена /Сделано у нас

Изначально на предприятии выпускали грузовые вагоны, но постепенно ассортимент продукции расширился: было налажено производство пассажирских вагонов и вагонов для московской конки, трамваев и специальных видов подвижного состава по заказу железных дорог. Постепенно вокруг завода, на котором трудились уже около 2 тысяч рабочих, сформировался поселок, который в 1925 году стал городом Мытищи.

В середине двадцатых годов на заводе стали выпускать новый тип вагонов для электрифицированной железной дороги. В 1926 году был произведен первый в стране 19-метровый металлический вагон, а после — запущено производство вагонов для пригородных электричек. В 30-е годы здесь освоили еще один вид продукции — вагоны для Московского метрополитена, открытого в 1935 году.

© Бионышева Елена /Сделано у нас

© Бионышева Елена /Сделано у нас

© Бионышева Елена /Сделано у нас

Во время великой Отечественной войны завод занимался ремонтом танков, бронеавтомобилей и САУ, за что был награжден орденом Отечественной войны I степени. После на предприятии были созданы три отдельных производства с собственными конструкторскими отделами: вагонное, автомобильное и закрытое серийное, производившее оборонную технику. Здесь были спроектированы первые в СССР прицеп для легкового автомобиля и базовые шасси для разных видов техники.

В последние несколько лет производство прошло серьезную модернизацию: были установлены роботизированные комплексы, введены в эксплуатацию камеры для окраски кузовов и внедрено новое программное обеспечение для управления производственно-технологическими сборочными линиями. Современное оборудование, мощный научно-технический потенциал и огромный опыт позволяют заводу справляться со сложнейшими производственными задачами и уверенно занимать лидирующие позиции в сфере машиностроения.

© Бионышева Елена /Сделано у нас

© Бионышева Елена /Сделано у нас

© Бионышева Елена /Сделано у нас

«Орлан»: рельсовый автобус нового поколения

АО «Метровагонмаш» выпускает рельсовые автобусы и дизель-поезда с 1997 года. Продукция предприятия используется в России, Сербии, Венгрии, Чехии, Литве, Монголии и Украине.

В 2019 году в производство была запущена новая модель рельсовых автобусов РА-3, годом позже получившая название «Орлан». Это дизельный поезд с двумя или тремя вагонами, предназначенный для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных железнодорожных участках. По сравнению с предыдущей моделью РА-2 его максимальная скорость выросла на 20 км/ч — до 120 км/ч, а количество мест в салоне увеличилось на 15%. Комфортные салоны «Орлана» оборудованы сидениями с подголовниками, багажными полками, информационными табло, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и кондиционирования. Сегодня «Орланы» курсируют по 36 маршрутам во всех частях России — от Крыма до Сахалина.

Москва-2020

Производство вагонов метро — основанная специализация АО «Метровагонмаш». Здесь было выпущено более 9 тысяч вагонов метро, которые ежедневно перевозят свыше 16 млн пассажиров в 19 метрополитенах 11 стран мира: от Чехии и Венгрии до Грузии и Армении.

© Бионышева Елена /Сделано у нас

© Бионышева Елена /Сделано у нас

© Бионышева Елена /Сделано у нас

С прошлого года на линиях московского метрополитена курсирует выпущенный на предприятии состав новой модели «Москва-2020». При его разработке были применены передовые конструкторские и инженерные решения. В частности, впервые подсветка поддиванного пространства и предусмотрены USB-разъемы у сидячих мест.

Социальная ответственность

О социальных проектах АО «Метровагонмаш» рассказал Начальник отдела по работе с персоналом АО «Метровагонмаш» Иванькович Павел Евгеньевич

У нашего предприятия много переплетений с городом Мытищи, потому как оно — градообразующее. Еще с советских времен мы строим социальные объекты, часть из которых осталась у нас в собственности: три детских сада и современное общежитие для сотрудников. Также для персонала у нас есть две базы отдыха, в Сергиево-Посадском районе и в Крыму. В летний период они работают как пионерлагеря для детей сотрудников.

У нас действуют программы поддержки работников при рождении ребенка и в случае затруднительных ситуаций, таких, как похороны, болезнь сотрудника или близкого родственника. Пенсионерам предприятия мы ежегодно выплачиваем пособие, а ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, трудившимся у нас на предприятии, к 9 мая дарим подарочные продуктовые корзины и оказываем материальную поддержку. Также мы заботимся об интересах молодых сотрудников, которые составляют около трети персонала: у нас сформировано молодежное движение и проводятся культурно-массовые мероприятия.

© Бионышева Елена /Сделано у нас

Фото и текст Бионышева Елена