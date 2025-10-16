Первый 5-вагонный поезд метро запустили на линию Новосибирского метрополитена

Контракт с Новосибирским метрополитеном, согласно которому город получит 25 инновационных вагонов метро модели 81-725/726/727, заключен в 2024 году.

К настоящему моменту в Новосибирск поставлен один 5-вагонный состав, который сегодня вышел на линию. Оставшиеся поезда метро получит до конца текущего года.

«В новых вагонах применены наши новые технологии, их главными преимуществами можно считать асинхронный тяговый привод, микропроцессорную систему управления, систему обеззараживания воздуха, широкие двери», — рассказал Р. Миронов. — При проектировании поезда мы учли все пожелания машинистов новосибирского метрополитена и ожидания пассажиров".

Новосибирский метрополитен и «Метровагонмаш» сотрудничают с момента открытия Новосибирского метрополитена в 1986 году.