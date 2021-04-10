Костромской судомеханический завод освоил производство новой модели многофункционального катера

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Новая разработка судомеханического завода в Костромской области позволит сократить сроки и себестоимость производства. Сборка катеров происходит, как конструктор, из готовых модулей. Новая разработка — многофункциональный катер. Он состоит из трех частей и формируется из них подобно конструктору под потребности заказчика. На судно можно установить различные модули: грузовой, блок для ликвидации аварийных разливов нефти, медицинский, противопожарный, представительский, штабной, пассажирский.

«На сегодняшний день первый образец такой сделан. Мы делаем отдельно кормовую, отдельно центральную, отдельно носовую части. Это все хранится на складе. Когда заказчик приходит, говорит, как из конструктора: машинное отделение — два двигателя, центральная часть — пассажирская и определенная носовая часть. Мы берем со склада, собираем и отдаем», — рассказал председатель совета директоров судомеханического завода Андрей Смирнов.

Костромской судомеханический завод проводит активную инвестиционную политику, направленную на развитие и модернизацию производственной мощности. За последние пять лет на 70% обновлен парк станков, построены современные цеха. В настоящее время на территории завода закладывают фундамент под еще одну производственную площадку. Новый цех будет задействован под сборку алюминиевых корпусов. Обновление производства и собственное конструкторское бюро позволяют оперативно реагировать на потребности заказчиков — разрабатывать и выпускать новые модели.

Сейчас в линейке более 50 видов водометных катеров различного назначения — служебные, прогулочные, пассажирские, скоростные, пожарные, буксирные. Предприятие является поставщиком для федеральных структур России — ФСБ, МВД, МЧС, специальных и спасательных служб, а также для Министерства обороны Российской Федерации.Производство на судомеханическом заводе не останавливали даже весной, в период национального локдауна.

При этом все суда на 95% состоят из отечественных комплектующих, отвечающих российским и международным стандартам, с высоким уровнем износостойкости. Для предприятия «национальная локализация» важна по той причине, что все ремонтопригодно, не надо обращаться к иностранным партнерам, чтобы купить двигатели. А с учетом того, что предприятие очень серьезно работает на Министерство обороны, погранвойска ФСБ, МЧС — естественно, вся комплектация нужна отечественная. Это одно из требований коллег, которые понимают, что нельзя опираться на импортную базу. Сегодня самый большой вопрос в машиностроении, в судостроении — это гибкость производства. Костромской судомеханический завод в этом плане очень гибкий. Продукция востребована — это главный показатель успешности предприятия.