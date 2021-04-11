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1 апреля в Брянске началось строительство моста через Десну — это второй этап работ по возведению автомобильной дороги — защитной дамбы Брянск-I — Брянск-II.

Мост длиной 270 м и подходами к нему с двух сторон длиной 324 м станет надежной переправой для автомобильного транспорта взамен старого понтонного моста, обеспечит современное благоустройство Набережной. Для строительства мостового сооружения объем финансирования составит 1 079,5 млн рублей, в том числе: федеральный бюджет — 600 млн рублей, областной бюджет — 422,7 млн рублей, местный бюджет — 56,8 млн рублей.

По результатам проведенного Брянской городской администрацией аукциона подрядной организацией выигравшей торги стало акционерное общество «Орелдорстрой». Эта организация уже возвела в городе Брянске Первомайский мост, Литейный мост.

За последние шесть лет дорожная отрасль Брянской области кардинально изменилась. В регионе построено и капитально отремонтировано 2928,1 км дорог, досрочно сданы и успешно введены в эксплуатацию улица Советская и Литейный мост (1 очередь). построено 5 крупных мостовых сооружений общей протяженностью более 5 км, четыре из которых расположены в областном центре. Этот мост станет уже шестым, построенным за последние годы.