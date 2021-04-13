С «Прометеем» в расчете: Минобороны начало готовить кадры для С-500

© iz.ru

Минобороны начало готовить расчеты для самой мощной зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». В ближайшее время завершат обучение представители всех специальностей, которые необходимы для работы комплекса. Из них будут сформированы подразделения для эксплуатации техники. По мнению экспертов, это сократит время постановки систем на боевое дежурство.

Обучение в коллективе

В настоящее время уже идет обучение первых боевых расчетов для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Подготовка ведется как на базе высших военных учебных заведений, так и в учебном центре зенитно-ракетных войск в Гатчине.

Будущих офицеров, которым предстоит командовать подразделениями, обучает Военная академия воздушно-космической обороны имени Жукова, а также Ярославское высшее военное училище ПВО. В этом году состоится первый выпуск. До недавнего времени курсанты, которых готовили для службы на С-500, получали общую информацию о ее работе — некоторые компоненты вооружения еще не были разработаны. Сейчас же они начали основательно изучать готовую технику, отметили собеседники «Известий» в военном ведомстве.

Кроме того, подготовка офицеров организована на базе военно-учебных центров Сибирского и Южного федеральных университетов, а также в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Помимо Военной академии ВКО кадры для С-500 обучают и в ряде заведений Минобороны инженерного профиля. Это связано со сложностью ЗРС, обслуживание которой требует специалистов в разных областях.

Солдаты и сержанты сейчас проходят подготовку в учебном центре зенитно-ракетных войск в Гатчине под Петербургом.

Сформированные из выпустившихся офицеров и подготовленных солдат и сержантов расчеты будут тренироваться на первых произведенных образцах С-500 как единые воинские коллективы. Полностью отработав учебные задачи на новой технике, подразделения направят в строевые части для службы на серийных системах.

— Подготовка расчетов для новых ЗРС обычно проводилась по этапам, — рассказал «Известиям» начальник зенитных ракетных войск ВВС России в 2000-2008 годах Александр Горьков. — Сначала — обучение специалистов. Обычно к нему подключали представителей КБ, которые разрабатывали системы. Затем сформированные расчеты проходили подготовку в учебном центре, участвуя в тактических учениях и выезжая на полигоны. В последующем они выходили на полигон Капустин Яр, где проводили боевые пуски, уничтожали мишени, получали оценку. После этого составлялся итоговый акт о том, что техника боеготова, а расчеты подготовлены. Тогда подразделения направлялись по месту службы. Уже в войсках они тренируются действовать в составе батареи, дивизиона.

По словам эксперта, самое сложное в освоении новых систем — их интеграция в единую автоматизированную систему управления.

Не имеющий аналогов

С-500 «Прометей» предназначен не для замены современных систем ПВО С-400, а для их дополнения. Он будет прикрывать ключевые административно-промышленные центры страны от баллистических и гиперзвуковых ракет, а также их носителей.

Для перехвата целей «Прометей» будет использовать несколько разных типов ракет. ЗРС сможет задействовать уже состоящие на вооружении сверхдальнобойные боеприпасы от С-400. С их помощью самолёты можно уничтожать на расстоянии свыше 400 км.

Для перехвата заатмосферных баллистических целей и низкоорбитальных спутников предназначены ракеты семейства 77Н6 — они способны поражать объекты в ближнем космосе.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, заводские испытания «Прометея» уже завершены, и в этом году первые образцы должны поступить в войска. Тем не менее общий облик системы официально пока не презентован. Известно, что в ее состав войдут новые типы радиолокаторов. Специально для «Прометея» разработана РЛС «Енисей», способная обнаруживать цели в ближнем космосе за тысячи километров. Такая задача не ставилась перед образцами радаров предыдущего поколения.

Как ранее сообщали «Известия», новая ЗРС будет выполнена в двух вариантах — мобильном и буксируемом, радары и пусковые установки которого смонтируют на специально разработанных полуприцепах.

Начало оснащения ПВО серийными образцами С-500 запланировано на 2025 год.

«Прометей» до сих пор остается одной из самых закрытых разработок. Официально характеристики комплекса не представлены до сих пор. Впервые сведения о нем появились в СМИ в 2009 году, однако создание началось гораздо раньше.

Работы над «Прометеем» активизировались после завершения разработки ЗРС предыдущего поколения С-400. Для этого оружия «Алмаз-Антей» даже построил новое предприятие. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, финальную сборку систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепах на колесном ходу с 2018 года уже осуществляет Нижегородский машиностроительный завод.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны прорабатывает вопрос размещения С-500. Как один из вариантов рассматривается возможность не перевооружать на них существующие воинские части, а сформировать новые зенитные полки или бригады. Уникальная организационно-штатная структура позволит лучше адаптировать их к особенностям ЗРС. Однако не исключено, что от формирования новых подразделений военное ведомство может отказаться. Тогда «Прометей» получат уже действующие воинские части.