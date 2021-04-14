Кировский завод ОЦМ начал производство лент шириной 1000 мм

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КЗОЦМ (входит в УГМК-ОЦМ, объединяющее активы УГМК по обработке цветных металлов) расширил линейку производимой продукции и начал выпуск лент из медных сплавов шириной 1000 мм. Первая партия уже отгружена потребителю. До настоящего момента российские предприятия завозили подобный прокат из-за рубежа.

С успешным выпуском данной продукции завершена модернизация прокатно-заготовительных мощностей КЗОЦМ, которая проходила на предприятии с 2013 г., а инвестиции составили порядка 2 млрд рублей.

Сегодня КЗОЦМ оснащен современным высокопроизводительным оборудованием: стан холодной прокатки «Кварто-450» Danieli Group (Германия), линия фрезерования рулонов MINO (Италия), линия продольно-поперечной резки Salico (Италия) и др.

Прокат большей ширины востребован в электротехнической и строительной отраслях, которые выставляют повышенные требования к механическим свойствам материалов и внешнему виду проката. Достижение высоких показателей качества продукции стало возможным благодаря установке нового оборудования и техническому перевооружению существующего по всей технологической цепочке производства: от литья слитков до отжига готовых рулонов.

Сегодня КЗОЦМ готов принимать заказы на производство лент любой марки меди в диапазоне толщины от 0,6 до 4,0 мм и шириной 1000 мм в соответствии с российскими и зарубежными стандартами.