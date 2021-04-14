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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Клубнику высадили в первом тепличном комплексе на Колыме

 © primamedia.gcdn.co

В Магаданской области в агропромышленном комплексе «Талая» высадили первую клубнику.

Первый урожай ягоды должны собрать уже в июне. В год планируют производить до 5 т клубники. Свежие ягоды будут поставлять в детские сады, школы и больницы. Цену на клубнику обещают установить разумную.

Этот агропромышленный объект уже назвали одним из самых современных тепличных комплексов на Дальнем Востоке. Он позволяет в промышленных масштабах выращивать клубнику, помидоры и огурцы. Комплекс почти в 16 тыс. кв. м построили за несколько месяцев, сейчас он полностью готов к работе.

Одна из инноваций проекта — использование для отопления местных подземных горячих источников.

 © primamedia.gcdn.co

Один из самых современных тепличных комплексов на Дальнем Востоке позволяет в промышленных масштабах выращивать огурцы, помидоры и клубнику.

Клубнику сорта «Сан Андреас» выращивают на кокосовом субстрате, через 2 месяца пойдёт первая ягода. Всего планируют производить по 3-5 тонн клубники в год.

«Будет ещё сорт „Sensation“. Это всё голландские сорта, всего 4200 кустов клубники. Одни дают один урожай в год, другие — тремя-четырьмя волнами выходит. Клубника будет почти круглый год.

В планах у нас посев огурцов трёх сортов, через полтора месяца после посева, будем пробовать первые огурцы. Когда рассадное отделение освобождается, мы туда сеем помидоры — через 100 дней после посева начинается первый урожай. Но помидор мы будем выращивать в течение 9 месяцев непрерывно, а огурец — через три месяца снимаем и делаем новый посев. Обычно за год делают три оборота огурцов и один помидоров», — отметил главный агроном тепличного комплекса поселка Талая Владимир Моисеенко.

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co
Источник: https://magadanmedia.ru/news/1086342/

новый тепличный комплекс, Магаданская область, сельское хозяйство
  • Clausson Clausson
    14.04.2118:16:29

    Колыма, ты Колыма

    Прекрасная планета.

    12 месяцев зима,

    А остальное лето.

    В детстве запомнил, какой-то престарелый бывший ЗеКа постоянно ее напевал.

    Хорошо, что там теперь будет больше лета     В Магадане обычно больше солнца чем в Воронеже, теплицы должны пойти.

    Отредактировано: Clausson~20:03 14.04.21
    #1230309
  • Alex M Alex M
    14.04.2119:54:28

    Только минусы не ставьте (мне все равно), почему в теплицах такие высокие потолки? Всё в 1 ярус, не дороже ли отопление большего объема воздуха, не больше ли металлоемкость? Наверняка есть причина делать вот так, с потолком 5+ метров

    #1230317
    • Clausson Clausson
      14.04.2120:02:56

      Так всё равно или не ставьте?     (шутка)

      Да, объем теплого воздуха в качестве буфера имеет значение. Это стандартная универсальная теплица. Подойдет не только для клубники.

      А если будут в дальнейшем специализироваться всё же на клубнике то она выращивается вот так:

       © clck.ru

      #1230321
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