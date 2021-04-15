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Спортивные объекты

В городе Талица Свердловской области открыли ледовую арену

 © zsso.ru

Строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Талица велось в соответствии с государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». В ноябре 2019 года был проведён аукцион и заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Работа по возведению спортивного объекта заняла полтора года.

Все это время жители Талицы не только пристально следили за ходом строительства, но и принимали участие в выборе звучного, запоминающегося названия. Летом 2020 года был объявлен конкурс на название для ледовой арены среди жителей города. Было предложено более ста уникальных вариантов. Победителем конкурса признана Наталья Гребенкина, которая и предложила название «Импульс Арена». 14 апреля спортивный объект сдан и готов к эксплуатации.

Двери «Импульс Арены» будут открыты не только для профессиональных спортсменов. Теперь у всех поклонников конькобежного спорта и фигурного катания не будет вынужденного летнего перерыва и можно оттачивать свои навыки круглогодично.

 © zsso.ru

 © zsso.ru

 © xn----7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.xn--p1ai

 © xn----7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.xn--p1ai

https://ура

Источник: http://zsso.ru/activity/press/news/item/57737/

Свердловская область, ледовая арена
  • Нет аватара mcg1.ru
    15.04.2114:04:02

    Отличная новость! Жаль, что панели купили не у нас mcg1. ru/sendvich-paneli/stenovye-sendvich-paneli/, но ничего, поборемся еще за проекты Свердловской и Челябинской областей!

    Отредактировано: mcg1.ru~14:04 15.04.21
    #1230369
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