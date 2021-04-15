В городе Талица Свердловской области открыли ледовую арену

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Строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Талица велось в соответствии с государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». В ноябре 2019 года был проведён аукцион и заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Работа по возведению спортивного объекта заняла полтора года.

Все это время жители Талицы не только пристально следили за ходом строительства, но и принимали участие в выборе звучного, запоминающегося названия. Летом 2020 года был объявлен конкурс на название для ледовой арены среди жителей города. Было предложено более ста уникальных вариантов. Победителем конкурса признана Наталья Гребенкина, которая и предложила название «Импульс Арена». 14 апреля спортивный объект сдан и готов к эксплуатации.

Двери «Импульс Арены» будут открыты не только для профессиональных спортсменов. Теперь у всех поклонников конькобежного спорта и фигурного катания не будет вынужденного летнего перерыва и можно оттачивать свои навыки круглогодично.

© zsso.ru

© zsso.ru

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