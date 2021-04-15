Новые проекты по импортозамещению малогабаритной дорожно-строительной техники

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

В настоящее время на российском рынке малогабаритной дорожно-строительной и строительной техники представлена в основном иностранными производителями, и только единичные образцы производятся отечественными компаниями.

В 2018 году ООО «ГРИНКОМ» возобновило программу производства самоходных малогабаритных сваебойных установок, начатую в 2012 году с целью обеспечить организации занимающиеся монтажом и ремонтом барьерного ограждения современной и качественной техникой отечественного производства.

В чем основные достоинства малогабаритной техники?

Прежде всего она забрала на себя большой объем задач, при выполнении которых нецелесообразно применять большую по массе и габаритам технику.

Ниже стоимость и эксплуатационные затраты.

Высокая производительность позволяет эффективно заменить ручной труд. Незначительные габариты позволяют использование ее в труднодоступных местах, а по массе она может использоваться в труднопроходимых для большегрузной техники местах.

Учитывая, что эта техника зачастую квалифицируется как оборудование, то не требуется ее регистрация в государственных органах технического надзора.

Немаловажное значение имеет и то, что малогабаритная техника проста в управлении и не требуется длительное обучение специалистов для работы.

Сейчас ООО «ГРИНКОМ» увеличило долю комплектующих и узлов оборудования отечественного производства до 80%. Так, например, мы разработали и внедрили в серийное производство самоходное гусеничное шасси — один из основных элементов малогабаритной гусеничной техники, что позволило снизить стоимость оборудования по сравнению с малогабаритной гусеничной техникой импортного производства.

По состоянию на 1 квартал 2021 года ООО «ГРИНКОМ» передало клиентам более 30 малогабаритных сваебойных установок, которые успешно эксплуатируются организациями, выполняющими работы по забивке металлических свай и стоек при монтаже дорожного ограждения и бурения шпуров под стойки дорожных знаков на всей территории России в различных климатических условиях.

На текущий период у нас имеются разработки следующих самоходных малогабаритных установок, которые могут широко использоваться в области строительства автомобильных дорог:

— малогабаритная сваебойная установка МСУ-800М и МСУ-1200М на гусеничном ходу;

— установка сваебойная для кузовного размещения МСУ-800К и 1200К;

МСУ-1200М © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

На выставке BAUMA STT, которая будет проходить в Москве с 25 по 28 мая 2021 года наша компания представит новые разработки:

— малогабаритная самоходная сваебойная установка МСУ-1200М/4 с увеличенной длиной мачты, позволяющей выполнять работы по забивке свай длиной до 4-х метров.

— многофункциональный малогабаритный гусеничный бордюроукладчик МГБ-250.

К ноябрю 2021 года в планах компании закончить разработку и запустить в производство:

— мобильная малогабаритная буровая установка на гусеничном ходу МБУ-250;

Технические характеристики наших сваебойных установок не уступают иностранным аналогам, а то что основная часть комплектующих российского производства значительно облегчает сервисное обслуживание.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников