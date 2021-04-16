В России началось строительство первого завода по производству ударных беспилотников

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16 апреля 2021 г. Группа компаний «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба «Кронштадта».

Завод будет располагаться в подмосковной Дубне. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 000 кв. м. Запуск производства намечен на ноябрь 2021 года. Инвестиции в проект составят более 4 миллиардов рублей, предприятие обеспечит постоянной работой более 1 500 человек и будет направлять свыше 900 млн рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет.

Компания «Кронштадт» ведёт разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния», тяжёлых ударных БПЛА «Гром» и «Иноходец», также известного как «Орион».