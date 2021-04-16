Шесть двигателей РД-180 переданы американским заказчикам
14 апреля 2021 года в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялась передача шести двигателей РД-180 американским заказчикам. Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписали формуляры на двигатели.
В течение двух недель до передачи изделий представители этих компаний, а также NASA и ВВС США проводили внешний осмотр двигателей, запасных частей и приспособлений, а также проверку сопроводительной документации. Данная приемка является первой с начала пандемии, которая внесла свои коррективы в график поставок за рубеж. В настоящее время двигатели готовят к отправке. Текущая поставка станет последней по действующему контракту. Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО Энергомаш поставило в США 122 товарных двигателя РД-180.
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО Энергомаш. Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.
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