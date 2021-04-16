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Экспорт

Шесть двигателей РД-180 переданы американским заказчикам

 © www.roscosmos.ru

14 апреля 2021 года в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялась передача шести двигателей РД-180 американским заказчикам. Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписали формуляры на двигатели.

В течение двух недель до передачи изделий представители этих компаний, а также NASA и ВВС США проводили внешний осмотр двигателей, запасных частей и приспособлений, а также проверку сопроводительной документации. Данная приемка является первой с начала пандемии, которая внесла свои коррективы в график поставок за рубеж. В настоящее время двигатели готовят к отправке. Текущая поставка станет последней по действующему контракту. Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО Энергомаш поставило в США 122 товарных двигателя РД-180.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО Энергомаш. Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.
Источник: https://www.roscosmos.ru/30779/

РД-180, «Энергомаш», двигателестроение, экспорт
  • Нет аватара Диман
    16.04.2113:39:05

    «Состоялась сдача"

    Звучит как-то… Вы поняли. Санкции ввести и не сдавать.

    #1230442
    • alex4spb alex4spb
      16.04.2113:52:11

      технически написано правильно.

      сдача заказчику — устоявшийся термин. он подразумевает ряд приемо-сдаточных процедур.

      возможно «политически» звучит не очень благозвучно, ну да и пофиг.

      зы: ну, а дальше пускай на своём драконе запускают.

      ибо нефиг!

      #1230443
      • Нет аватара SupersonicAir
        16.04.2114:13:58

        Имеется в виду, более не будем американцам поставлять наши двигатели? Или пока не будем, а потом, если они захотят — то с радостью сделаем для них ещё столько, сколько они захотят?

        #1230445
        • Badassgoliath Badassgoliath
          16.04.2117:44:16

          если они захотят — то с радостью сделаем для них ещё столько, сколько они захотят?

          А почему бы и нет? Это ж деньги для нас. На которые, кроме всего прочего, можно разрабатывать и производить двигатели и для себя. Что касается амеров, то это не та страна, которая будет сидеть без движков, если им их не поставят извне. Это же надо понимать. У них всё для их разработки и изготовления имеется. Так что пока берут — надо поставлять.

          #1230471
        • Yuriy Sobeshchakov
          16.04.2118:05:37

          второе

          #1230476
      • Нет аватара Диман
        16.04.2114:23:27

        Не ну у нас же не технический форум. В документах сдача, а нас продажа.

        #1230446
      • Нет аватара wilziak
        16.04.2115:06:13

        Ну, а НПО «Энергомаш» пусть загибается без заказов?

        #1230454
      • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
        16.04.2115:28:25

        Дело не в техническом звучании, а в концеляризме. По-русски надо было бы написать так: американским заказчикам передали партию двигателей, которые они заказали тогда-то. Но из-за того, что пресс-службы не заморачиваются и любят обезличенные предложения в релизах, пишут «состоялась сдача».

        #1230456
  • foxkeys foxkeys
    16.04.2115:56:01

    Санкции ввести и не сдавать.

    Вроде бы и логично, да? Но. «НПО Энергомаш поставило в США 122 товарных двигателя РД-180» — означает, что помимо всего прочего, промышленность США *не произвела 122 высокотехнологичных ЖРД*. Согласитесь, в таком контексте это уже звучит по другому?

    Вообще, в таких вопросах всегда всё очень и очень не просто. И для принятия приносящего стране пользу, а не вред, решения требуется обладать всей полнотой информации. А не выдержками из сообщений СМИ…

    "Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания и при этом абсолютно не верные решения."

    (цитату приписывают много кому. Я классифицирую ее как «один из законов Мерфи»

    Отредактировано: foxkeys~16:08 16.04.21
    #1230459
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    16.04.2116:02:38

    Пратт энд Уитни планируют, если повар нам не врёт, перейти на двигатели Безоса ВЕ-4, для ракеты Вулкан. Но, этих двигателей, как и ракеты пока нет в природе.

    Тем не менее, экспорт моторов в США — треть от выручки Энергомаша. Контракт от 2018 года на 6 моторов исчерпан, будет ли новый — пока не знаю.

    #1230460
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    16.04.2117:28:41

    Не ссорьтесь, заголовок поправили

    Экспорт ракетных двигателей — этот серьёзный экспорт.

    А ответ на санкции — это совсем из другой оперы, из политической.

    Отредактировано: Сергей Котенко~18:34 16.04.21
    #1230470
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