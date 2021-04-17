В Иннополисе для IT компаний резидентов ОЭЗ построен второй технопарк

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В особой экономической зоне «Иннополис» ввели в эксплуатацию второй технопарк. В татарстанском ИТ-городе завершили строительство нового технопарка им. Лобачевского. Пятиэтажный технопарк в форме бумеранга, общей площадью более 28 тыс. кв. метров. В новом технопарке планируется создать 1,5 тыс. новых рабочих мест. Несколько компаний уже забронировали в здании первые 3 тыс. кв. метров площади. В новом технопарке разместятся как действующие резиденты ОЭЗ «Иннополис», так и новые компании. Проекты планируются к рассмотрению на ближайших заседаниях Наблюдательного совета особой экономической зоны. Тендер на строительство технопарка им. Лобачевского на 2 млрд рублей в мае 2016 года выиграло ПСО «Казань». Согласно проекту госконтракта, корпус должен был быть возведен до 31 декабря 2017 года. После этого сроки завершения строительства неоднократно переносили. 21 мая 2020 года в пресс-службе ИТ-города сообщили о возобновлении работ по строительству второго технопарка.

© rt.rbc.ru

© rt.rbc.ru

© rt.rbc.ru

© rt.rbc.ru

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