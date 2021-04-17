«СтанкоПЭТ» поставил линию для переработки отходов пластмасс в Грузию

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Компания «СтанкоПЭТ» (г. Москва) расширила географию поставок, отгрузив грузинской компании Black Sea Waste Management комплекс оборудования для измельчения и интенсивной отмывки вкладышей в морской контейнер (лайнер-бэг), которые производятся из полипропилена и применяются для обеспечения защиты груза от воздействия влаги, пыли и прочих загрязнений.

«Реализация проекта: разработка технологической схемы, производство и поставка оборудования — составила всего три месяца. Представленный вид тары за счёт больших габаритов имеет свою специфику в переработке. Для предварительного измельчения мы внедрили гильотинную резальную машину, которая обеспечивает подготовку длинномерных полимерных материалов для последующей обработки в технологической линии», — отметили специалисты компании «СтанкоПЭТ».

Гильотина является оптимальной моделью измельчителя, учитывая объем переработки до 1500 т в год и затрачиваемые инвестиции: она проще, быстрее и дешевле в обслуживании — дробление производится двумя ножами, в отличие от шредера.

После предварительной подготовки сырье проходит стадию измельчения в моющей роторной дробилке до необходимой фракции. Интенсивная отмывка обеспечивается за счет горячей мойки с использованием реагентов, флотационной ванны со специальной конструкцией барабанов. Далее материал осушается в центрифуге.

«Производственные испытания завершены успешно. На выходе мы получаем белоснежный дробленый вторичный полипропилен. Этот материал подходит для изготовления конечного продукта: технической тары, трубы, упаковочной ленты и других пластмассовых изделий. Мы рады, что имеем возможность влиять на улучшение экологической ситуации не только в нашей стране, но и за рубежом», — добавили в «СтанкоПЭТе».

Компания «СтанкоПЭТ» с 1995 года занимается разработкой и производством оборудования для переработки пластмасс, пройдя путь от переработчика полимеров к собственному производству оборудования, что позволило получить большой опыт в создании оборудования, учесть реальные проблемы переработчиков для регионов СНГ и решать даже самые нестандартные производственные задачи.