Итоги 2020 года: в России открылось 169 новых производств

© Фото из открытых источников

Год закончился, и пришла пора подводить итоги 2020 года по новым производствам. В этот раз тоже будут даны данные по отчетному году вместе с предыдущим. Однако прошу читателей помнить, что в 2020 году наша страна, как и весь мир, столкнулась с пандемией опасного заболевания, поэтому при сравнении результатов не нужно делать каких-либо серьезых выводов о снижении инвестиций в промышленость России. Год был форс-мажорный.

Если вдруг кто-то не знает: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке. На основе этих обзоров и подготовлен этот отчет. Также напоминаю, что в данном обзоре мы считаем только промышленность, предприятия агропрома у нас идут в отдельных обзорах и соответсвенно подсчитываются тоже отдельно.

В обзоре я не только подсчитал общее количество производств, но и разбивку по отраслям, по источникам инвестиций, ну и, конечно, я подбил общую сумму инвестиций, хотя она и довольно приблизительна, ведь у многих проектов размеры инвестиций не сообщаются.

Итак, всего в 2020 году было открыто 169 новых производств.

Для сравнения в 2019 году было открыто 219 новых производств, а в 2018 году было открыто 216 новых производств.

Завод ЗапСибНфтехим © Фото из открытых источников

Рекордным месяцем стал декабрь — было открыто 24 новых производства. Второе место — сентябрь, открыто 16 производств, третье место разделили ноябрь и июль — в каждом открыто по 15 новых производств.

В среднем же в месяц открывалось примерно по 14 новых производств.

В 2019 году рекордным месяцем стал сентябрь, тогда открыли 25 производств.

Всего в 2018 году, по нашим подсчётам, в новые производства было инвестировано 224 млрд рублей. То есть в среднем более чем 1 млрд рублей на производство, включая незаявленные (здесь и далее это те, где объем инвестиций неизвестен).

В 2019 году размер инвестиций 548 млрд рублей. В среднем более чем 2 млрд рублей на производство, включая незаявленные.

И наконец в отчетном 2020 инвестиции 234,68 млрд рублей. Соответственно в среднем более чем 1 млрд рублей на производство, включая незаявленные. И плюс в этом году отдельно идут инвестиции в такие супергиганты как новый производственный комплекс Московского нефтеперабатывающего завода (98 млрд рублей) и новый завод ЗапСибНефтехим (550 млрд рублей).

Новый производственный комплекс Московского нефтеперерабатывающего завода © Фото из открытых источников

Теперь давайте посмотрим на итоги года по отраслям (в скобках показатель 2019 года).

Машиностроение, металлообработка и металлургия — 51 (65)

Стройматериалы и строительные изделия — 22 (42)

Химическая промышленность и изделия — 32 (25)

Электроника, приборы и электротехническое оборудование — 15 (21)

Медицина и фармацевтика — 8 (16)

Текстильная промышленность — 8 (16)

Добывающая промышленность — 2 (4)

Деревообрабатывающая промышленность — 12 (данные за 2019 отсутсвуют, т.к. до 2020 года эта категория производств включалась в счет другой категории)

Другое — 19 (30)

Как видно, больше всего в России в 2020 году вводили в строй машиностроительных мощностей и металлургии. Второе место занимают химия и изделия из нее. Замыкают тройку лидеров стройматериалы и строительные изделия. Меньше всего вводили добывающих производств.

Новый трубный производственный комплекс на Выксунском металлургическом заводе © Фото из открытых источников

Ну и напоследок посмотрим тему в разрезе источников инвестиций. Бытует мнение, что большинство производств открывают зарубежные компании. Но это не так. Впрочем порой они выступают в качестве партнёров, и часто выяснить есть ли в инвестиции иностранный капитал сложно. Поэтому я делил источники на «иностранный» и «российский или смешанный»

Получилось вот что (данные в скобках для сравнения динамики с 2019 годом):

Иностранный капитал — 11 (31)

Российский или смешанный капитал — 158 (188)

То есть подавляющее число инвестпроектов это или российский капитал, или капитал с российским участием. Таким образом, считаю, что ситуация тут достаточно сбалансированная, мы и не отметаем иностранные инвестиции, не запрещаем иностранным брендам открывать у нас свои производства, при этом не имеем чрезмерной зависимости от иностранного капитала и иностранных концернов, и демонстрируем что и сами мы тоже не лыком шиты. Хотя надо отметить, что в связи с санкциями есть и снижение числа иностранных ивесторов в промышленность России. Тенденция эта также к сожалению усилилась в 2020 году из-за пандемии.

Комплекс новой выпарной станции на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате © Фото из открытых источников

Подводя итог: в целом 2020 год оказался более-менее удачным. Открыт целый ряд больших предприятий локомотивов экономики с большой суммой инвестиции. И открыто множество небольших предприятий, обеспечивающих необходимым как крупные промышленные проекты, так и проекты в других отраслях. А также благодаря всему этому каждый год наращивается ассортимент и растет доля отечественных товаров в наших магазинах.