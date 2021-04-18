Цех по производству жидкого СО2 открыт в Подмосковье на заводе Coca-Cola HBC Россия

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Для производства газированных напитков используют углекислый газ (СО2), который хранится в специальных резервуарах в жидком виде под очень высоким давлением. Чтобы полностью обеспечить заводы Coca-Cola HBC Россия в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону СО2 отечественного производства, на предприятии в Истре была построена и введена в эксплуатация новая производственная площадка. Потребность в дополнительных мощностях вызвана наличием дефицита на российском рынке СО2, используемого в качестве пищевого ингредиента.

Прямые инвестиции в проект составили 91 млн рублей.

Открытие нового цеха стало частью масштабного развития завода Coca-Cola HBC Россия в Истре: с 2007 года в модернизацию предприятия было инвестировано 9,4 млрд рублей. Сегодня на пяти производственных линиях мощностью 147 тысяч бутылок в час производят напитки под шестью торговыми марками: BonAqua, BonAqua Viva, Fuzetea, Powerade, Pulpy и Rich.

«При оборудовании нового цеха на предприятии Coca-Cola HBC Россия в Истре, мы руководствовались не только российским законодательством, но и международными нормами и стандартами. После сжигания топлива в котельной, полученный СО2 проходит три этапа очистки, и в дальнейшем ведется отслеживание его безопасности по 21 параметру — рассказывает директор завода Coca-Cola HBC Россия в Истре Андрей Резлер. — В результате, мы получаем очищенное на 99,9% сырье для будущих напитков. Кроме внутреннего контроля, который осуществляет наше предприятие, также совместно с органами исполнительной власти проводится регулярный мониторинг состояния окружающей среды на прилегающей к заводу территории»