Добавить статью
Лого Сделано у нас
Российские проекты за рубежом

На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока

19 апреля на площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока.

В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК «АСЭ» — обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.

До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.
Источник: https://www.belaes.by/ru/novosti/it...plivo-dlya-vtorogo-energobloka.html

БелАЭС, экспорт
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,