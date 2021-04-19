На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока

19 апреля на площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока.

В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК «АСЭ» — обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.

До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.