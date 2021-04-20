Спущен на воду пограничный патрульный корабль «Адмирал Угрюмов» проекта 22120

Санкт-Петербург, 17.04.2021 (с) Curious / forums.airbase.ru © 2021.f.a0z.ru

Как сообщают, 15 апреля 2021 года на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге традиционно без особой огласки был произведен спуск на воду пограничного патрульного корабля 2-го ранга «Адмирал Угрюмов» (заводской номер 055) проекта 22120 (шифр «Пурга»), строящегося для Пограничной службы ФСБ России.

Это шестой корабль проекта 22120, причем ни о заказе данной единицы, ни о начале ее строительства ранее публично не сообщалось.

Напомним, что данный проект 22120 (шифр «Пурга») был разработан ООО «ПКБ «Петробалт» в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России, причем первоначально единицы проекта 22120 классифицировались в Пограничной службе как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года классифицруются как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга. Всего, таким образом, к настоящему времени для Пограничной службы ФСБ России построено шесть кораблей этого типа.