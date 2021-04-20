В Орловской области введены в эксплуатацию 6 племенных репродукторов по откорму свиней
«Знаменский» селекционно-генетический центр в 2020 году ввёл в эксплуатацию в Орловской области три племенных репродуктора-маточника №№ 5, 6, 7 (в Орловском и Сосковском районах) на 15 тыс. свиноматок и три племенных репродуктора №№ 5, 6, 7 по откорму свиней (в Сосковском и Покровском районах) на 37 скотомест каждый.
Общая мощность по комплексам только Сосковцовского района составила 136 тыс. голов. Создано около 200 рабочих мест.
Также построены:
— комбикормовый цех мощностью 40 тонн в час,
— холодильный цех № 2 цеха по убою свиней,
— очистные сооружения № 3 цеха по убою свиней.
Объём инвестиций по итогам 2020 года составил 1,2 млрд рублей.
В текущем году компания планирует освоить ещё 650 млн рублей.
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