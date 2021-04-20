В Новгородской области запустили новое производство ламинированной фанеры

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«Парфинский фанерный комбинат» запустил в поселке Парфино Новгородской области новое производство ламинированной фанеры.

В конце 2019 года Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил комбинату льготный заем по программе «Проекты развития» на сумму 148 млн рублей под 1% годовых. Общий бюджет проекта составил почти 400 млн рублей.

С помощью займа «Парфинский фанерный комбинат» модернизировал действующее производство большеформатной фанеры и запустил новое производство ламинированной фанеры большого формата мощностью 15 тысяч кубометров продукции в год. Технология изготовления фанеры включает более 10 производственных этапов. Ламинированная фанера используется при отделке внутренних и наружных стен, в транспортном машиностроении, судостроении, производстве мебели, а также для изготовления форм бетонной опалубки. Ламинированная фанера выдерживает 50-60 циклов заливки монолита, что позволяет строительным компаниям сократить издержки и создает с их стороны растущий спрос на данный вид продукции.

Основными заказчиками фанеры выступают предприятия строительной отрасли и производители мебели, в том числе «ТД Гелиос», «ТД Атлас», «Макком», «Гильдия паркетчиков» и «Фанера Базар».

В 2020 году Фонд развития промышленности выдал «Парфинскому фанерному комбинату» еще один заём на 448,5 млн рублей для увеличения производства фанеры ФСФ на 19 тысяч кубометров в год.

Увеличение производства большеформатной фанеры способствует решению задач национального проекта «Жилье и городская среда» и достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».

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