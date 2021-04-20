В МАИ показали сборку первого опытного образца легкого самолета ЛМС-901

© bmpd.livejournal.com

В социальных сетях опубликованы фотографии изготовления первого опытного образца лёгкого многофункционального самолёта ЛМС-901 («Байкал») на производстве Московского авиационного института (МАИ) в Москве.Напомним, что в 2019 году по итогам конкурса ООО «Байкал-инжиниринг» — дочернее предприятие АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург) — получило контракт Министерства промышленности и торговли России на разработку лёгкого однодвигательного турбовинтового многофункционального самолёта на девять пассажиров ЛМС-901 (шифр «Байкал»).

По условиям контракта, разработчик должен был к концу 2020 года передать на статические испытания первый прототип самолёта ЛМС-901 («Байкал»), которые должны проходить в МАИ, а в конце 2021 года начать лётные испытания первого прототипа. Изготовление первого прототипа самолета для статических испытаний активно ведется на производстве МАИ, хотя сроки очевидно выдержаны не были. Сообщалось, что в дальнейшем УЗГА планирует дооборудовать данный строящийся в МАИ первый прототип в летный образец для проведения летных испытаний, а также изготовить еще два опытных образца (один для летных и один для статических испытаний).

Опытные образцы ЛМС-901 должны оснащаться турбовинтовым двигателем General Electric H80-200 (модернизированный вариант чешского двигателя Walter M601). Серийные образцы самолета предполагается оснащать перспективным российским турбовинтовым двгателем ВК-800С. В соответствии с техническим заданием, стоимость серийного образца ЛМС-901 не должна превышать 120 млн рублей в ценах 2020 года, а стоимость лётного часа без учёта лизинга — 40 тысяч рублей.

© bmpd.livejournal.com

© bmpd.livejournal.com

Планер изготавливаемого первого опытного образца лёгкого многофункционального самолёта ЛМС-901 («Байкал») на производстве Московского авиационного института (МАИ) в Москве, апрель 2021 года © Артём Драбкин (фото 1) и Лапшин (via aviaforum.ru, фото 2)

© bmpd.livejournal.com

© bmpd.livejournal.com

Проектный облик лёгкого многофункционального турбовинтового самолёта ЛМС-901 («Байкал») разработки ООО «Байкал-инжиниринг» (дочернего предприятия АО «Уральский завод гражданской авиации» © aviation21.ru