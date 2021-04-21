В Азербайджане запустили завод по производству грузовых автомобилей ГАЗ

20 апреля состоялось открытие совместного завода «Группы ГАЗ» и «Азермаш» по производству автомобилей коммерческого и специального назначения (GAZel-NEXT и GAZon-NEXT), расположенного в промышленном квартале.

В рамках совместного проекта «Группа ГАЗ» организовала поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставила необходимую документацию и лицензии. Стороны будут также вести дальнейшую совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в автомобилях местной сборки.

Было отмечено, что данное предприятие способно производить 1500 грузовиков и автомобилей специального назначения.

Отметим, что в дальнейшем завод будет не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и повышать экспортный потенциал.

Предприятие обеспечит занятость более 100 человек в Гаджигабульском районе. На заводе планируется реализация проектов совместно с Узбекистаном и Россией. Таким образом, сдача предприятия в эксплуатацию не только внесет большой вклад в экономическое развитие региона, но и сыграет важную роль в формировании автомобильной промышленности в Азербайджане.

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