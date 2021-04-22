УЗСТ выпустил новый 6-осный полуприцеп-тяжеловоз

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Уральский завод спецтехники (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил новый 6-осный полуприцеп-тяжеловоз.

На этой модели можно перевозить грузы или технику массой до 72 тонн. В распоряжении эксплуатирующих полуприцеп пневматическая зависимая подвеска, а также 3 самоустанавливающиеся оси (4-ая, 5-ая и 6-ая). Кроме этого, для удобства въезда техники были установлены одноступенчатые механические трапы с пружинным помощником.

Груз крепко закрепляется на площадке трала с помощью увязочных петлей, а также неподвижно сохраняет свою позицию во время транспортировки благодаря установленным противоскользящим планкам.

Тормозная система обеспечивает полный контроль, устойчивость и управляемость, что позволяет исключить нежелательное проскальзывание колес, а также риск долгого торможения.