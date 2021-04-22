В Киргизию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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22 апреля 2021 года в Киргизию доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Аэробус A321» российской авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в аэропорту Бишкека «Манас» в 18:16 по москоскому времени и доставил 20 тыс доз вакцины «Спутник V». Поставка вакцины осуществлена в рамках договоренностей Киргизии и России.

В течение апреля-мая Киргизия получит еще 60 тысяч доз «Спутник V», а в дальнейшем и более крупные объемы. Киргизия приняла решение закупить у России более одного миллиона доз «Спутник V».

@sputnikvaccine © clck.ru

23 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявлил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Киргизской Республики. Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции.

Киргизия стала 32-й страной в мире, одобрившей применение российской вакцины.

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