Два новых производства открылись в ОЭЗ «Дубна»

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В подмосковной ОЭЗ «Дубна» построены инновационно-технологические центры «Менделеев» на левобережной площадке и «Ломоносов» в правобережье. 22 апреля запущено производство двух резидентов ОЭЗ «Дубна» в ИТЦ «Ломоносов» — «Окей Вижен Технолоджи» и «МедипалТех».

"Окей Вижен Технолоджи" - единственная в России компания, выпускающая мягкие контактные линзы способом литья. Она входит в ведущий оптический холдинг Российской Федерации — группу компаний «Окей Вижен».

Инновационное предприятие «МедипалТех» производит наборы реагентов для определения РНК различных вирусов, в том числе COVID-19.

Производственные помещения ИТЦ «Ломоносов» заняты на сто процентов. Их арендуют одиннадцать наукоемких компаний, шесть из которых запустили свои производства. Еще три компании начнут выпуск продукции к середине лета нынешнего года.

ИТЦ «Менделеев» введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. 22 апреля был произведён осмотр его помещений на готовность к аренде. Четыре арендатора заняли 70% помещений ИТЦ «Менделеев».