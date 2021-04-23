«Вертолеты России» передали два Ми-8АМТ для авиакомпании «Норильск Авиа»

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Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) передал заказчику два вертолета Ми-8АМТ в рамках контракта между холдингом «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех), ООО «Газпромбанк Лизинг» и авиакомпанией «Норильск Авиа». Машины поставлены в транспортном варианте оснащения.

Договор, заключенный между сторонами в 2019 году, предполагает поставку 10 вертолетов Ми-8АМТ до 2024 года. Таким образом, на сегодняшний день авиакомпании «Норильск Авиа» в рамках контракта поставлены уже 4 вертолета. Два Ми-8АМТ уже эксплуатируются в Красноярском крае и были переданы в 2020 году.

«Авиакомпания „Норильск Авиа“ использует вертолеты как для коммерческих перевозок, так и для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Выполняются санитарные рейсы и пассажирские перевозки в отдаленные населенные пункты. Летно-технические характеристики машин позволяют решать с их помощью широкий круг задач», — отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

В ближайшее время новые Ми-8АМТ будут доставлены к месту эксплуатации. Вертолеты предоставят возможность обновить имеющийся парк воздушных судов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры отдаленных регионов Крайнего Севера.

Транспортные возможности вертолета Ми-8АМТ обеспечивают перевозку до 27 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.