В Екатеринбурге открыли первый объект Универсиады: Академию волейбола Николая Карполя

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22 апреля, в Екатеринбурге открыли Академию волейбола имени легендарного уральского тренера Николая Карполя. Это первый объект, построенный в городе к Универсиаде 2023 года.

Старт работе спортивного комплекса дал сам Николай Карполь. Академия будет одним из учебных центров волейбольного клуба «Уралочка», а во время Всемирных студенческих игр здесь будут проходить тренировки и соревнования.

— Вы наверняка не знаете всех возможностей этого места. Здесь менее чем в 300 метрах находится стадион, где мы можем заниматься легкой атлетикой, играть в футбол. Это дает большие возможности для работы, — сказал Николай Карполь — И вот мы сегодня находимся здесь, в новой академии. Хотелось бы поблагодарить строителей, которые возвели это чудесное здание. Оно красивое и не мешает никому, а наоборот, только украшает наш город.

В спортивно-тренировочный блок академии входят спортзал с трибунами на 410 мест, тренажерный зал и беговая дорожка на 20 человек. Также в комплексе есть общежитие на 70 человек с возможностью размещения в двухместных номерах, в том числе для спортсменов ростом выше двух метров. Кроме этого в здании есть столовая, медико-реабилитационный блок и учебные классы.

Справка

Под руководством Николая Карполя «Уралочка» 25 раз выигрывала чемпионат страны. В этом году легендарному тренеру исполнится 83 года.

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Фотографии: Департамент информационной политики Свердловской области

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