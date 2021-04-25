В Пензе на заводе «Электроприбор» освоено производство изделий с зеркальным металлическим покрытием

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Предприятие «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, освоило технологию нанесения зеркального металлического покрытия на изделия из любых материалов. Покрытие наносится методом химической металлизации, что увеличивает износостойкость и твердость покрываемого изделия.

Технология может применяться при нанесении маркировки или декоративного покрытия на поверхность деталей и изделий из различных материалов и сплавов: дерева, пластмассы, полиуретана, керамики, гипса и других.

Получение блестящего металлического покрытия методом химической металлизации основано на «реакции серебряного зеркала» и проводится в несколько этапов. На первом этапе на поверхность изделия наносится связующее грунтовое покрытие с использованием распылителя. Далее на изделие распыляются специально подготовленные реагенты, вызывающие химическую реакцию, в результате которой на изделии образуется белоснежное зеркальное покрытие.

Завершающим этапом данного процесса является нанесение защитного лака, предохраняющего металлическую пленку от потускнения и механического износа. Добавление красящих пигментов в защитный лак позволяет придать покрытию различные цвета и оттенки.

«Предприятия концерна „Автоматика“ расширяют линейку предлагаемых решений и услуг в рамках стратегии диверсификации производства. Помимо ряда преимуществ технология зеркального металлического покрытия позволяет увеличить твердость обрабатываемого изделия, выбрать любой цвет и оттенок. Технология является экологически чистой и не наносит вреда окружающей среде», — прокомментировал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Напомним, ПО «Электроприбор» является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые обеспечивают надежную криптографическую защиту конфиденциальной речевой, документальной, графической информации и применяются на стационарных и подвижных пунктах управления различного назначения.