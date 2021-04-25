В Воронежской области в 2020 году площадь орошаемых земель увеличена на 1,8 тыс. га

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В 2020 году аграрии Воронежской области площадь орошаемых земель увеличена на 1,8 тыс. га.

В настоящее время в области реализуется подпрограмма «Развитие мелиоративного комплекса Воронежской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России».

За период действия программы с 2006 года в регионе в эксплуатацию введено 27,3 тыс. га орошаемых земель. Ежегодный дополнительный сбор продукции растениеводства составляет 109,2 тыс. тонн кормовых единиц.