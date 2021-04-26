Ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» вывели на целевую орбиту 36 спутников

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Сегодня, 26 апреля 2021 года, в 01:14 по московскому времени, состоялся восьмой пуск с российского космодрома Восточный. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb. Спустя 562,1 секунды головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло штатно в соответствии с заложенной циклограммой полёта. В общей сложности в ходе миссии в течение почти четырех часов было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на так называемую «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки СОЗ, необходимых для безопасного отделения и расхождения аппаратов OneWeb.

Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана. Данный пуск стал шестым в рамках пусковой кампании OneWeb.

Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» — ракета-носитель «Союз-2.1б» (производитель — Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара) и разгонный блок «Фрегат» (производитель — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, г. Химки) — выполнили свою работу в штатном режиме. Сегодняшний запуск спутников OneWeb выполнен в рамках контракта Главкосмоса (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и российско-французской компанией Starsem в тесной кооперации с дочерними организациями Роскосмоса — РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 спутника, планируется запуск сотен других. Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года из Гвианского космического центра (Французская Гвиана) с использованием ракеты-носителя «Союз-СТ» и разгонного блока «Фрегат». Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 21 марта 2020 года с космодрома Байконур при помощи ракет-носителей «Союз-2.1б» и разгонных блоков «Фрегат». 18 декабря 2020 года и 25 марта 2021 года с Восточного запустили еще по 36 аппаратов.

Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LTE или 5G. Будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LTE или 5G.

Разгонный блок «Фрегат» производства обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков. Данный пуск стал 96-м для разгонного блока «Фрегат».