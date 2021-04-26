В Выборге Ленинградской области состоялась церемония открытия крытого катка

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Новая ледовая арена предназначена для занятий хоккеем, фигурным катанием на коньках, тренировок и соревнований по керлингу и шорт-треку.

Площадь ледового поля составляет 56*26 метров, оно огорожено профессиональным хоккейным бортом отечественного производства с защитным ограждением из закаленного стекла. Арена оснащена современной звуковой системой и видеоэкраном. Трибуны для зрителей на 200 мест включают и места для маломобильных граждан.

Для отработки навыков силового катания на коньках, дриблинга, силы и точности броска предусмотрен спортзал с хоккейным тренажером. Тренажер приобретен в рамках регионального проекта «Спорт ─ норма жизни» в 2020 году специально для этого комплекса. Зал хореографии также будет использоваться для разминки спортсменов перед выходом на лед. В новой арене четыре раздевалки, оборудованные индивидуальными местами, душевые, санузлы и сушильные камеры, тренерские и инвентарные комнаты.

Ледовая арена построена по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Стоимость объекта — свыше 350 млн рублей.

© lenobl.ru

© lentv24.ru

© lentv24.ru

© lentv24.ru

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