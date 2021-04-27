Новое производство газобетона запустили в Барнауле Алтайского края на заводе «Стройберг»

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Первое в крае производство автоклавного газобетона запустили в Барнауле 26 апреля. Теперь на заводе Стройберг будут изготавливать стройматериалы, которые раньше приходилось возить из Новосибирска. Для региона это настоящий прорыв и очередной шаг к развитию строительной отрасли, уверен директор «Стройберга» Михаил Дыров.

Новый цех на «Стройберге» старались запустить как можно быстрее, для того чтобы местным застройщикам больше не пришлось покупать блоки в соседних областях. Домов на Алтае возводят всё больше, и недостаток газобетона ощущается в крае уже несколько лет.

«Стройберг» сможет поставлять около 7 тысяч кубометров автоклавного газобетона в месяц, и далеко ездить за стройматериалами больше не придётся.

«Поймать момент» было нелегко, объяснил директор «Стройберга» Михаил Дыров. Новый цех строили абсолютно с нуля, да ещё и в пандемию. Причём подобные производства планируются и запускаются годами, а барнаульский завод управился меньше чем за пару лет.

«Объём инвестиций в проект составил порядка 300 млн рублей. И вот сегодня мы видим прекрасное здание с самым современным оборудованием и отличным продуктом, который мы готовы предложить потребителю. Также мы создали 36 новых рабочих мест. Благодаря усилиям строителей и наших партнёров удалось всё реализовать в кратчайшие сроки», — подчеркнул Дыров.

На предприятии уверены, что новый продукт точно будет пользоваться спросом, а все затраты рассчитывают окупить в ближайшие пять лет.

Потребность в автоклавном газобетоне растёт по мере того, как меняются тренды в строительстве, объяснил директор «Стройберга». Сейчас малоэтажное строительство не менее популярно, чем возведение высоток. А газобетон нужен и там, и там.

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«Сейчас все стараются максимально облегчить строительные конструкции. И газобетон — один из выходов. Поэтому мы и решили пойти по этому пути. Потенциально этот материал можно использовать на любом многоэтажном объекте как внутренний наполнитель. Кроме того, малоэтажное строительство набирает обороты. Это сейчас в тренде: многие задумываются о своём доме и начинают строиться», — объяснил Дыров.

Предприятие и без того поставляет популярные в строительной области материалы: силикатный кирпич, гиперпрессованный кирпич, щебень и известь. А теперь расширило свой ассортимент до 52 наименований продукции. И строительные компании могут найти здесь материалы под любой проект: хоть частный дом, хоть огромную высотку.

© h3.amic.ru

© h3.amic.ru

Газобетон — это фабричные блоки, которые изготавливают из извести, песка, цемента и алюминиевой пудры. А автоклав — это большая герметичная камера, в которой стройматериал «созревает» быстро и качественно. В этом главный плюс фабричного производства газобетона, отметил Дыров: материал изготавливают по одинаковым стандартам из качественного сырья, в отличие от «гаражного» производства, где качество может разниться от партии к партии.

Причём новый продукт на «Стройберге» изготавливают из компонентов, которые добывают здесь же, на Алтае. И все они относительно недорогие. Но открыть своё фабричное производство раньше не получалось: было необходимо дорогостоящее оборудование. Теперь оно есть: новый цех оснастили современной техникой фирмы Steinblock.

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Пока автоклавный газобетон марки «Стройберг» покупают только местные компании. Но предприятие уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями из Омска, Томска и Новосибирска, отметил Дыров. Кроме того, алтайскими стройматериалами заинтересовались и в Казахстане. А потому на заводе уже сейчас думают о том, как в случае необходимости расширять производство.

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