Новый корпус опорного университета открыли в Воронеже

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В Воронеже открыли вторую очередь учебно-лабораторного корпуса № 7 Воронежского государственного технического университета (ВГТУ). Мероприятие состоялось в понедельник, 26 апреля.

В понедельник, 26 апреля, в Воронежском государственном техническом университете состоялось торжественное открытие нового учебно-лабораторного корпуса на улице 20-летия Октября.

В шестиэтажном здании площадью более 7 тысяч квадратных метров расположены лекционные аудитории, современные лаборатории, «Точка кипения ВГТУ», пространства для коллективной и индивидуальной работы студентов, актовый зал на 550 мест, оснащённый профессиональным звуковым и световым оборудованием. Новое здание построено с применением самых современных технологий, оно оборудовано лифтом и системой доступа для маломобильных групп населения.

Отметим, что новый учебно-лабораторный корпус ВГТУ возводился в течение трех лет. На его строительство были направлены средства федерального бюджета.

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