Менее чем за 5 лет в Москве построили и отреставрировали 14 зданий Бауманки

Менее чем за 5 лет в Москве построили и отреставрировали 14 зданий БауманкиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
МГТУ имени Н.Э. Баумана, один из старейших и крупнейших инженерных ВУЗов России, переживает второе рождение. Менее чем за пять лет здесь построили и отреставрировали 14 зданий — учебные корпуса, лаборатории и общежития.
Центральный кластер
В центральном кластере разместились:
- инновационный хаб и конгресс-центр;
- кластер «Технологии защиты природы — зеленая территория»;
- центр превосходства;
- научно-образовательный кластер цифровой трансформации и кластер «Цифровое материаловедение»;
- федеральный испытательный центр.
Внутренний двор открыт для всех желающих.
«Квантум-парк»
Здесь расположены научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, в том числе специальные чистые комнаты мирового класса, а также коворкинги, помещения-трансформеры для презентации научных разработок.
Сейчас это один из самых продвинутых исследовательских комплексов мира, специально созданный для решения практических задач на стыке квантовых, фотонных и флюидных технологий.
Бауманка переживает второе рождение Образование, Вуз, МГТУ им Баумана, Строительство, Новости, Высшее образование, Москва, Длиннопост, Волна постов © cs16.pikabu.ru
Бауманка переживает второе рождение Образование, Вуз, МГТУ им Баумана, Строительство, Новости, Высшее образование, Москва, Длиннопост, Волна постов © cs16.pikabu.ru
Комплекс общежитий
Два корпусах рассчитаны на проживание порядка 2,3 тыс. студентов. Помимо жилых комнат, здесь размещены мультимедийные пространства, многофункциональный образовательно-досуговый центр, социальная инфраструктура.
Велопешеходный мост через реку Яузу
Сооружение длиной 243 м обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ. На мосту расположена смотровая площадка, где можно отдохнуть и насладиться открывающимися видами.
Центр биомедицинских систем и технологий
В здании размещены учебные аудитории, в том числе класс с трансформируемой перегородкой, помещения для преподавателей, переговорная. Большое место отведено передовым лабораториям, среди которых «Биофотоника и визуализация живых систем», «Нейроинфобионика», «Быстрое прототипирование», «Клеточные технологии и тканевая инженерия», «Функциональные гидрогели».
Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем
Предназначен для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов.
В здании находятся лаборатории, кабинеты инженеров, учебно-лабораторные помещения, офисные помещения для сотрудников, учебная аудитория, помещения для научных исследований и совещаний.
Многофункциональный научно-образовательный корпус
Пятиэтажное здание предназначено для размещения исследовательских лабораторий, научно-административных, образовательных пространств.
В нем расположено семь кафедр университета, а также комплекс лабораторий машиностроительных технологий, наземного технологического и стартового оборудования ракетно-космической, вакуумной и компрессорной техники. Всего здесь открыто 8 лабораторий.
Дворец технологий
Он занимает отреставрированное двухэтажное здание Фанагорийских казарм XVIII века постройки. Парадные залы Дворца технологий предназначены для проведения торжественных церемоний, международных встреч, научно-образовательных форумов и других конгрессно-выставочных мероприятий.
Исследовательский центр
Здесь работает инженерная школа «Системная инженерия ракетно-космической техники». Под конкретные учебные и исследовательские цели приобретены специальная техника и оборудование, которые уже используют преподаватели и студенты. Помимо этого, здесь развернули свою деятельность подразделения, разрабатывающие продукцию для космоса и авиации.
Многофункциональный библиотечный корпус
Объект разместился в отреставрированном трехэтажном здании химической лаборатории Императорского Московского технического училища, построенном в XIX веке. В здании обустроены:
- учебные аудитории и компьютерные классы для проведения лекций, семинаров и лабораторных работ;
- лаборатории для занятий со студентами старших курсов индустриальных партнеров университета — ИТ-компаний;
- помещения для преподавателей и аспирантов кафедр;
- библиотечный мультимедиацентр с коворкингом и открытым доступом к книжному фонду.
А в этом году восстановят исторический стадион «Металлург» — «домашний» стадион студентов Бауманки. На месте старого футбольного поля будет создана игровая арена с искусственной травой и подогревом.
МГТУ имени Н.Э. Баумана продолжает в значительной степени обеспечивать технологическую независимость страны. Почти за 200 лет работы здесь подготовили 250 тыс. инженеров и конструкторов, среди которых множество всемирно известных личностей — Владимир Шухов, Андрей Туполев, Сергей Королев и другие.
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19.03.2518:30:11