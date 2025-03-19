Менее чем за 5 лет в Москве построили и отреставрировали 14 зданий Бауманки

МГТУ имени Н.Э. Баумана, один из старейших и крупнейших инженерных ВУЗов России, переживает второе рождение. Менее чем за пять лет здесь построили и отреставрировали 14 зданий — учебные корпуса, лаборатории и общежития.

Центральный кластер

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В центральном кластере разместились:

инновационный хаб и конгресс-центр;

кластер «Технологии защиты природы — зеленая территория»;

центр превосходства;

научно-образовательный кластер цифровой трансформации и кластер «Цифровое материаловедение»;

федеральный испытательный центр.

Внутренний двор открыт для всех желающих.

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«Квантум-парк»

Здесь расположены научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, в том числе специальные чистые комнаты мирового класса, а также коворкинги, помещения-трансформеры для презентации научных разработок.

Сейчас это один из самых продвинутых исследовательских комплексов мира, специально созданный для решения практических задач на стыке квантовых, фотонных и флюидных технологий.

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Комплекс общежитий

Два корпусах рассчитаны на проживание порядка 2,3 тыс. студентов. Помимо жилых комнат, здесь размещены мультимедийные пространства, многофункциональный образовательно-досуговый центр, социальная инфраструктура.

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Велопешеходный мост через реку Яузу

Сооружение длиной 243 м обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ. На мосту расположена смотровая площадка, где можно отдохнуть и насладиться открывающимися видами.

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Центр биомедицинских систем и технологий

В здании размещены учебные аудитории, в том числе класс с трансформируемой перегородкой, помещения для преподавателей, переговорная. Большое место отведено передовым лабораториям, среди которых «Биофотоника и визуализация живых систем», «Нейроинфобионика», «Быстрое прототипирование», «Клеточные технологии и тканевая инженерия», «Функциональные гидрогели».

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Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем

Предназначен для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов.

В здании находятся лаборатории, кабинеты инженеров, учебно-лабораторные помещения, офисные помещения для сотрудников, учебная аудитория, помещения для научных исследований и совещаний.

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Многофункциональный научно-образовательный корпус

Пятиэтажное здание предназначено для размещения исследовательских лабораторий, научно-административных, образовательных пространств.

В нем расположено семь кафедр университета, а также комплекс лабораторий машиностроительных технологий, наземного технологического и стартового оборудования ракетно-космической, вакуумной и компрессорной техники. Всего здесь открыто 8 лабораторий.

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Дворец технологий

Он занимает отреставрированное двухэтажное здание Фанагорийских казарм XVIII века постройки. Парадные залы Дворца технологий предназначены для проведения торжественных церемоний, международных встреч, научно-образовательных форумов и других конгрессно-выставочных мероприятий.

© stroi.mos.ru

Исследовательский центр

Здесь работает инженерная школа «Системная инженерия ракетно-космической техники». Под конкретные учебные и исследовательские цели приобретены специальная техника и оборудование, которые уже используют преподаватели и студенты. Помимо этого, здесь развернули свою деятельность подразделения, разрабатывающие продукцию для космоса и авиации.

© stroi.mos.ru

Многофункциональный библиотечный корпус

Объект разместился в отреставрированном трехэтажном здании химической лаборатории Императорского Московского технического училища, построенном в XIX веке. В здании обустроены:

учебные аудитории и компьютерные классы для проведения лекций, семинаров и лабораторных работ;

лаборатории для занятий со студентами старших курсов индустриальных партнеров университета — ИТ-компаний;

помещения для преподавателей и аспирантов кафедр;

библиотечный мультимедиацентр с коворкингом и открытым доступом к книжному фонду.

© stroi.mos.ru

А в этом году восстановят исторический стадион «Металлург» — «домашний» стадион студентов Бауманки. На месте старого футбольного поля будет создана игровая арена с искусственной травой и подогревом.

© stroi.mos.ru

МГТУ имени Н.Э. Баумана продолжает в значительной степени обеспечивать технологическую независимость страны. Почти за 200 лет работы здесь подготовили 250 тыс. инженеров и конструкторов, среди которых множество всемирно известных личностей — Владимир Шухов, Андрей Туполев, Сергей Королев и другие.

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