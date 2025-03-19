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Ivan_82 19 марта 2025, 17:11 134 Образование

Менее чем за 5 лет в Москве построили и отреставрировали 14 зданий Бауманки

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МГТУ имени Н.Э. Баумана, один из старейших и крупнейших инженерных ВУЗов России, переживает второе рождение. Менее чем за пять лет здесь построили и отреставрировали 14 зданий — учебные корпуса, лаборатории и общежития.

Центральный кластер

 © stroi.mos.ru

В центральном кластере разместились:

  • инновационный хаб и конгресс-центр;
  • кластер «Технологии защиты природы — зеленая территория»;
  • центр превосходства;
  • научно-образовательный кластер цифровой трансформации и кластер «Цифровое материаловедение»;
  • федеральный испытательный центр.

Внутренний двор открыт для всех желающих.

 © stroi.mos.ru

«Квантум-парк»

Здесь расположены научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, в том числе специальные чистые комнаты мирового класса, а также коворкинги, помещения-трансформеры для презентации научных разработок.

Сейчас это один из самых продвинутых исследовательских комплексов мира, специально созданный для решения практических задач на стыке квантовых, фотонных и флюидных технологий.

Бауманка переживает второе рождение Образование, Вуз, МГТУ им Баумана, Строительство, Новости, Высшее образование, Москва, Длиннопост, Волна постовБауманка переживает второе рождение Образование, Вуз, МГТУ им Баумана, Строительство, Новости, Высшее образование, Москва, Длиннопост, Волна постов © cs16.pikabu.ru

Комплекс общежитий

Два корпусах рассчитаны на проживание порядка 2,3 тыс. студентов. Помимо жилых комнат, здесь размещены мультимедийные пространства, многофункциональный образовательно-досуговый центр, социальная инфраструктура.

 © stroi.mos.ru

Велопешеходный мост через реку Яузу

Сооружение длиной 243 м обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ. На мосту расположена смотровая площадка, где можно отдохнуть и насладиться открывающимися видами.

 © stroi.mos.ru

Центр биомедицинских систем и технологий

В здании размещены учебные аудитории, в том числе класс с трансформируемой перегородкой, помещения для преподавателей, переговорная. Большое место отведено передовым лабораториям, среди которых «Биофотоника и визуализация живых систем», «Нейроинфобионика», «Быстрое прототипирование», «Клеточные технологии и тканевая инженерия», «Функциональные гидрогели».

 © stroi.mos.ru

Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем

Предназначен для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов.

В здании находятся лаборатории, кабинеты инженеров, учебно-лабораторные помещения, офисные помещения для сотрудников, учебная аудитория, помещения для научных исследований и совещаний.

 © stroi.mos.ru

Многофункциональный научно-образовательный корпус

Пятиэтажное здание предназначено для размещения исследовательских лабораторий, научно-административных, образовательных пространств.

В нем расположено семь кафедр университета, а также комплекс лабораторий машиностроительных технологий, наземного технологического и стартового оборудования ракетно-космической, вакуумной и компрессорной техники. Всего здесь открыто 8 лабораторий.

 © stroi.mos.ru

Дворец технологий

Он занимает отреставрированное двухэтажное здание Фанагорийских казарм XVIII века постройки. Парадные залы Дворца технологий предназначены для проведения торжественных церемоний, международных встреч, научно-образовательных форумов и других конгрессно-выставочных мероприятий.

 © stroi.mos.ru

Исследовательский центр

Здесь работает инженерная школа «Системная инженерия ракетно-космической техники». Под конкретные учебные и исследовательские цели приобретены специальная техника и оборудование, которые уже используют преподаватели и студенты. Помимо этого, здесь развернули свою деятельность подразделения, разрабатывающие продукцию для космоса и авиации.

 © stroi.mos.ru

Многофункциональный библиотечный корпус

Объект разместился в отреставрированном трехэтажном здании химической лаборатории Императорского Московского технического училища, построенном в XIX веке. В здании обустроены:

  • учебные аудитории и компьютерные классы для проведения лекций, семинаров и лабораторных работ;
  • лаборатории для занятий со студентами старших курсов индустриальных партнеров университета — ИТ-компаний;
  • помещения для преподавателей и аспирантов кафедр;
  • библиотечный мультимедиацентр с коворкингом и открытым доступом к книжному фонду.

 © stroi.mos.ru

А в этом году восстановят исторический стадион «Металлург» — «домашний» стадион студентов Бауманки. На месте старого футбольного поля будет создана игровая арена с искусственной травой и подогревом.

 © stroi.mos.ru

МГТУ имени Н.Э. Баумана продолжает в значительной степени обеспечивать технологическую независимость страны. Почти за 200 лет работы здесь подготовили 250 тыс. инженеров и конструкторов, среди которых множество всемирно известных личностей — Владимир Шухов, Андрей Туполев, Сергей Королев и другие.

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Источник: stroi.mos.ru

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образование, университет, строительство, Москва,
  • Нет аватара termometrix
    19.03.2518:30:11

    Один из самых красивых и оригинальных новых архитектурных комплексов столицы и страны!

    #1298664
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