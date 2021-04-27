ЗАО «Плайтерра» запустило в Республике Мордовия вторую очередь завода по производству фанеры

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ЗАО «Плайтерра» запустило в поселке Умёт Республики Мордовия вторую очередь завода по производству фанеры для «Икеа» и «Леруа Мерлен». Объем инвестиций в новое производство превысил 2,25 млрд рублей.

С привлечением льготного займа ФРП предприятие запустило вторую очередь завода по производству белой (березовой) большеформатной и ламинированной фанеры. Общая мощность предприятия выросла на 40% - со 115 до 160 тысяч кубометров продукции в год.

Отмечено, что на запуск второй очереди завода фанеры Фонд развития промышленности выдал «Плайтерре» два займа общей суммой 999 млн рублей под 1% годовых. Совокупный бюджет проектов превысил 2,25 млрд рублей. В начале апреля 2021 года ФРП выдал предприятию третий заем в размере 390 млн рублей для организации выпуска топливных гранул из отходов основного производства.

Технология изготовления фанеры включает более 10 производственных этапов. Приобретение современного оборудования помогло улучшить качество фанеры, увеличить варианты слойности продукции, на 5% снизить долю брака, и также на 5% уменьшить потребление сырья.

Сейчас предприятие использует древесину из соседних регионов. С 2021 года комбинат самостоятельно будет вести заготовку с одновременным восстановлением леса на территории Мордовии. Все отходы идут на изготовление топливных брикетов.

Березовая фанера используется в монолитном и малоэтажном домостроении, в изготовлении мебели, при внутренней и внешней отделке. Ламинированная фанера имеет высокую плотность и износостойкость поверхности. Она чаще применяется в строительстве мостов, при создании опалубок, строительных лесов и при обшивке автофургонов.

Основными заказчиками фанеры «Плайтерры» выступают строительные компании, мебельные фабрики и крупные торговые сети. Например, ее можно встретить в «Леруа Мерлен» и «Петровиче», а также в качестве готовой мебели в «Икеа».

"Благодаря льготным займам Фонда развития промышленности мы реализовали масштабный инвестиционный проект — открыли вторую очередь фанерного комбината. Теперь перед нами стоит новая задача по созданию экологически безопасного биотоплива — пеллет. Сырьем для него станут отходы от деревообработки и низколиквидная древесина. Таким образом мы решим одну из основных проблем всех лесозаготовителей — утилизацию древесных отходов. Проект планируется финансировать в том числе и за счет средств ФРП", — рассказал гендиректор ЗАО «Плайтерра» Сергей Никоноров.