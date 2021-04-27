«Дамате» вырастила в Ростовской области первую партию родительского стада индейки

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«Дамате» вырастила первую партию родительского стада индейки в Ростовской области. На участок несушек уже переведено 18 тыс. птиц, собственное инкубационное яйцо специалисты планируют получить уже в мае, сообщила пресс-служба компании. Полностью завершить формирование стада, расширив его до 80 тыс. голов, планируется к 2022 году. Годовая мощность производства инкубационного яйца составит 10 млн штук.

Птица подошла к переводу с участка молодняка на участок несушки с высокой степенью сохранности поголовья, однородности стада и оптимальным весом. Индейки-несушки уже достигли зрелости и готовы к яйцекладке. Пресс-служба компании также уточнила «Агроинвестору», что «Дамате» не выделяет инвестиции в родительское стадо из общего объема средств на восстановление производства — это комплексная работа.

Собственное родительское стадо и производство инкубационного яйца укрепит позиции предприятия и станет отличной основой для его развития, считает первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова которого приводит пресс-служба «Дамате». Гендиректор компании Рашид Хайров отметил, что создание родительского стада даст возможность снизить зависимость от импортного инкубационного яйца, а также значительно уменьшить биологические риски. «Мы продолжаем системный и поэтапный переход компании на самообеспеченность инкубационным яйцом», — приводит пресс-служба компании слова Хайрова.

По оценке Agrifood Strategies, потребность российских производителей индейки в инкубационном яйце составляет от 50 млн до 70 млн штук в год. На сегодняшний день более 90% из них импортируется, главным образом из Канады, Германии, Франции, Чехии, Словакии и США, рассказал «Агроинвестору» представитель компании. Пресс-служба «Дамате» добавила, что поставки инкубационного яйца из-за рубежа — это всегда высокие риски, связанные с закрытием границ по эпизоотическим причинам, собственное производство в этом смысле предпочтительнее. Сейчас перед компанией стоит задача выйти на самообеспечение инкубационным яйцом и закрыть потребности компании в Ростовской области, отметила пресс-служба «Дамате».

Компания практикует применение автоматических гнезд и напольное содержание индейки в производстве инкубационного яйца, уделяя особое внимание световому режиму, влияющему на яичную продуктивность птицы. Полученное инкубационное яйцо будет отправляться в собственный инкубаторий для вывода суточных индюшат. В Ростовской области «Дамате» использует инкубационные яйца кросса БИГ-6 — эталонной породы для производства индейки. В течение многих лет этот же кросс птицы мясного направления успешно зарекомендовал себя в Пензенской области, где расположены мощности «Дамате» по производству и переработке индейки на 155 тыс. т в убойном весе в год, отметила пресс-служба компании.

Представитель Agrifood Strategies рассказал «Агроинвестору», что сейчас в России существует три площадки по производству инкубационного яйца, племрепродукторы второго порядка: «Урсдон», входящий в состав «Индюшкиного двора» (структура «Дамате» в Ростовской области), ГК «Руском» в Западной Сибири и прямые инвестиции крупнейшего поставщика генетического материала индейки «Авиаген Торкиз» в Пензенской области. Все эти активы планируют расширение, знает он. «Также анонсирован запуск племрепродукторов второго порядка компанией Hybrid Turkeys в Ставропольском крае и аналогичного предприятия „Донская индейка“ в Воронежской области. Параллельно с этим ГК „Дамате“ создает собственную площадку родительского стада в Кемеровской области», — говорит он. Agrifood Strategies считает очень своевременным обсуждение Минсельхозом господдержки племенных хозяйств в птицеводстве. В начале марта заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину разработать предложения по полному импортозамещению инкубационного яйца.

В России есть первые попытки заключения сделок о поставке небольшим клиентам инкубационного яйца от «Руском» и «Дамате», отметил представитель Agrifood Strategies. Более того, есть планы по развитию экспорта инкубационного яйца индейки в страны Центральной Азии по мере того, как объемы производства будут расти, добавил он.