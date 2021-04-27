Носитель «Калибров» фрегат «Маршал Шапошников» вошел в состав сил постоянной готовности ТОФ

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Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» завершил программу заводских испытаний после ремонта с модернизацией и был включен в состав сил постоянной готовности ТОФ. В море корабль подтвердил соответствие маневренных и скоростных качеств ранее заявленным характеристикам, продемонстрировал надежную работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств.

В полигонах боевой подготовки фрегат провел пуски крылатых ракет комплекса «Калибр» по морским и воздушным целям, выполнил серию артиллерийских стрельб, торпедами и глубинными бомбами атаковал субмарину условного противника, поразил зенитными ракетами «Кинжал» воздушную мишень и осуществил постановки радиоэлектронных помех.

Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта „Дальзавод“» во Владивостоке. На корабле проведен ремонт донно-забортной арматуры, смонтировано новое оборудование.

В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 40% корпусных конструкций. На 80% заменены магистральные кабельные трассы. Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение.