«Атоммаш» отгрузил оборудование для первого реактора АЭС «Аккую» (Турция)

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Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» — «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства (ВКУ) первого атомного реактора для энергоблока № 1 АЭС «Аккую», строящейся в Турции. ВКУ включают в себя 11-метровую шахту внутрикорпусную, выгородку и блок защитных труб. Общий вес внутрикорпусных устройств превышает 210 тонн.

С площадки «Атоммаша» оборудование было отправлено автомобильным транспортом до заводского спецпричала. Затем изделия были погружены на баржу с помощью козлового крана грузоподъемностью 650 тонн и направлены на площадку строительства АЭС «Аккую». Водный путь составит около 3000 километров.Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрывается крышкой с помощью шпилек главного разъема.