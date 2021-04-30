© Бионышева Елена/Сделано у нас

Ленинградский Металлический завод — флагман российского энергетического машиностроения, входящий в состав компании «Силовые машины». Основанный в 1857 году завод, является оставался первопроходцем в отечественном турбостроении: самые мощные турбины в Европе и мире впервые были разработаны и изготовлены на ЛМЗ и получили международное признание. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили предприятие.

Ленинградский Металлический завод был основан в 1857 году купцом первой гильдии, потомственным почетным гражданином Санкт-Петербурга Сергеем Нефедьевичем Растеряевым. История предприятия началась с выпуска простейших изделий из металла, но уже вскоре завод наладил изготовление приборов отопления и вентиляционных устройств, а также начал выпускать металлоконструкции производственного назначения, для строительства шоссейных и железнодорожных мостов, плавучих доков.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

С начала 20 века ЛМЗ специализируется на разработке и изготовлении турбин и в настоящее время производит широкую линейку паровых, гидравлических, газовых турбин для различных объектов энергетики. На каждые десять турбин в мире приходится одна турбина ЛМЗ, а по количеству изготовленных паровых турбин ЛМЗ занимает четвертое место в мире.

В число заказчиков входят ведущие российские и зарубежные генерирующие и промышленные компании. Экспорт готовой продукции осуществляется более чем в 57 стран мира. Приоритетными рынками сбыта являются Россия, Азия, Латинская Америка, Ближний Восток и СНГ.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Основными направлениями деятельности ЛМЗ являются производство энергетического оборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики. Численность сотрудников ЛМЗ составляет около 4 000 человек.

В этом году ЛМЗ завершает изготовление уникального для мировой энергетики оборудования — тихоходной турбоустановки для АЭС с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ мощностью 1255 МВт. Для ее создания реализован комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведена экспериментальная отработка узлов на модельных и натурных стендах.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

После завершения в 2021 году сборки головного образца тихоходной турбины и проведения стендовых испытаний ЛМЗ станет единственным российским предприятием, изготавливающим паровые турбины для АЭС как в быстроходном, так и тихоходном вариантах.

Специально для производства новых тихоходных агрегатов в 2012 году «Силовые машины» ввели в эксплуатацию новый производственный комплекс, вошедший в состав ЛМЗ. Инвестиции в его строительство и оснащение составили около 7 млрд руб.

Одним из важнейших направлений является создание отечественных газотурбинных установок средней и большой мощности. В настоящее время ЛМЗ при поддержке Минпроторга России реализует очень важный, как для компании, так для страны, проект создания газовых турбин двух типоразмеров — мощностью 65 МВт и 170 МВт. Организация производства газовых турбин в России не только позволит повысить эффективность энергетики, но и обеспечит технологическую независимость энергетического сектора от поставок зарубежного оборудования.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

С учетом растущего портфеля заказов и увеличения производственной загрузки ЛМЗ продолжает расширять штат квалифицированных рабочих и сотрудников с инженерно-техническими специальностями. Среди востребованных производственных профессий, токари (расточники, карусельщики, затыловщики), операторы станков с программным управлением, слесари-сборщики металлоконструкции с квалификацией не ниже 3-го разряда, а также конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-расчетчики.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Для иногородних кандидатов предприятие оказывает дополнительную материальную поддержку в виде компенсации оплаты жилья, подъемное пособие на первые 3 месяца работы, компенсация питания, оплата билетов до места работы. Также для кандидатов рабочих специальностей из регионов также организована работа вахтовым методом.

Двери завода всегда открыты не только для опытных рабочих, но и для учеников, которые смогут пройти обучение непосредственно на предприятии — ЛМЗ располагает собственным учебным центром, образовательная деятельность в котором ведется более чем по 100 рабочим профессиям. Таким образом, каждый рабочий может повысить свою квалификацию или получить дополнительную специальность.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Все своим сотрудникам ЛМЗ гарантирует официальное трудоустройство строго по ТК РФ, стабильную заработную плату, безопасные условия труда, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для работников созданы возможности для повышения квалификации и получения дополнительной специальности.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Предприятие обеспечивает питание в собственных столовых по фиксированной стоимости, медицинское обслуживание в медсанчасти на территории компании, льготы на путевки в санатории и дома отдыха, оздоровительные лагеря для детей работников компании и многое другое.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена