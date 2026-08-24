Частотный преобразователь — это оборудование, которое управляет работой электрических двигателей, от которого зависит работа промышленных линий, насосов, экструдеров и приводов и т. д. Когда такое устройство выходит из строя, предприятие теряет деньги. А когда его невозможно быстро заменить или отремонтировать из-за санкций и долгих поставок — потери становятся ещё серьёзнее.

Компания «Норд Индастриз» знает об этом не понаслышке. С 2012 года она ремонтировала и настраивала зарубежные преобразователи частоты, в основном европейские. Специалисты учились в представительствах АBB, Danfoss, SE, разбираясь в устройстве оборудования до мелочей. Со временем это привело к пониманию слабых мест этого оборудования в условиях реалий российских производств. Именно этот опыт лёг в основу собственного продукта — частотного преобразователя «Норд Монолит».

Сегодня «Норд Индастриз» производит его на собственном заводе в Санкт-Петербурге. Это полностью отечественная разработка: схемотехника, конструктив и программное обеспечение созданы силами компании. В производстве используются преимущественно российские комплектующие. Все компоненты проходят строгий отбор и тестирование, а часть элементов, включая печатные платы, выпускается прямо на предприятии. Компания постоянно дорабатывает конструкцию и софт, разрабатывает новые модели приводов и оформляет на них патенты. Каждый готовый преобразователь проходит длительную проверку под нагрузкой более 100 кВт, а пуско-наладку и обслуживание выполняют собственные инженеры.

Корреспонденты «Сделано у нас» посетили предприятие, посмотрели, как организовано производство, и пообщались с генеральным директором.

«Мы проектировали русский „частотник“, исходя из тех вещей, с которыми сталкивались в течение этих тринадцати лет», — рассказывает руководитель компании. По его оценке, система управления получилась лучше, чем у многих импортных аналогов.

Серийное производство уже запущено. Оборудование используют «Еврохим», «Тонар». Опытные образцы устанавливались на экструдеры, где требовалось управление оборудованием, работающем в тяжёлых условиях. Несколько крупных нефтяных заводов выразили желание получить преобразователи для установки на ОПИ, причём сразу комплектами на разные объекты.

Многие российские заводы изначально построены на европейских частотниках. Китайские аналоги не всегда способны их полноценно заменить. Поэтому перед разработчиками стояла задача не просто создать российский прибор, а сделать его совместимым с существующей инфраструктурой.

Отдельное внимание уделено безопасности. В иностранных преобразователях, как показал собственный опыт компании, может быть предусмотрена скрытая возможность внешнего подключения и управления с игнорированием штатных защит. В «Норд Монолит» такая возможность не предусмотрена в принципе: платы разработаны самостоятельно, процессор выбран свой, софт написан без функции постороннего доступа. «Это одна из вещей, о которой в новостях вы нигде не прочитаете», — отмечает собеседник.

Кроме того, частотные преобразователи, которые поставлялись в Россию до 2022 года, имели ограничения по частоте, чтобы их нельзя было использовать в атомной промышленности, в том числе при обогащении урана. У китайских устройств тоже есть ограничения, но уже на уровне железа. В «Норд Монолит» таких ограничений нет.

Компания изначально пришла на рынок как сервисная, и это отразилось на продукте. Гарантия на преобразователи — от трёх лет. Пуско-наладку выполняют собственные инженеры. Персонал заказчика обучают работе с оборудованием, чтобы эксплуатационные службы понимали, как оно устроено и как действовать в нештатных ситуациях. «Мы уже берём тех, с кем работаем, и обучаем, чтобы они на одном языке вместе с нами думали», — говорит руководитель.

Предусмотрены функции, которые упрощают жизнь без вызова сервисного специалиста. Например, автоматическая формовка конденсаторов. Если преобразователь долго лежал на складе, его нельзя просто включить в сеть — у импортных моделей это может привести к взрыву конденсатора. Преобразователь «Норд Монолит» сам понимает, сколько времени прошло, и автоматически подаёт нужный ток.

Практически вся база производится в России. На собственном предприятии делаются корпусные элементы, токопроводящие медные шины, имеется металлообрабатывающее оборудование. Из Китая заказываются только силовые ключи и конденсаторы. При этом в Орле уже есть производитель силовых ключей, и для клиентов, которым нужна стопроцентная локализация, доступен вариант с российскими ключами — он просто будет немного дороже.

В планах — расширение металлообработки, установка гибочного станка для производства охлаждающих элементов. На втором и третьем этажах готовятся линии сборки электронных плат. Сейчас платы изготавливаются по чертежам компании в Санкт-Петербурге, а сборка ведётся собственными силами. В этом году устанавливается автоматическая линия, в первом полугодии следующего — производство полупроводниковых элементов. Критичные компоненты будут делаться на собственном предприятии.

Скорость поставки запчастей — ещё одно серьёзное преимущество. У импортного оборудования срок поставки запчастей — от двух месяцев, а с учётом таможни может доходить до четырёх. Собственное производство позволяет перестроить линию за два с половиной часа и выпустить нужную плату. Вместо двух месяцев — два дня. Для критически важных объектов это принципиально.

Преобразователь рассчитан на тяжёлые условия эксплуатации. Есть класс защиты IP66 — оборудование можно мыть, не опасаясь повреждений. Предусмотрена работа при просадках напряжения: провалы до 150 миллисекунд покрываются за счёт увеличенного объёма конденсаторов. Устройство может работать на двух фазах и в сетях с несимметрией. Для пищевых предприятий это критично: например, при просадке напряжения на производстве детского питания останавливалась линия, и продукцию на десятки миллионов рублей приходилось списывать. Есть функция автоподхвата: если напряжение пропало, а двигатель ещё крутится, преобразователь вычисляет его скорость и фазу, синхронизирует синусоиду и продолжает работу.

«Норд Монолит» можно использовать и на сталелитейных заводах. Раньше для перемешивания стали требовалось специализированное оборудование на базе частотных преобразователей с закрытым софтом, стоившее примерно вдвое дороже обычного. Сейчас управление током и частотой внедрено по умолчанию, и металлурги могут заменить Vacon, Siemens или ABB без дополнительных затрат.