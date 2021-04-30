Ростех начал производить гражданский прицел с восьмикратным увеличением

Фото: Виктор Молодцов © rostec.ru

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал сборку первых образцов прицелов новой гражданской линейки «Орест». Первым выйдет на рынок прицел с восьмикратным увеличением и регулируемой подсветкой прицельной сетки. Среди его особенностей — улучшенный функционал и увеличенный диаметр для удобства использования.

Оптический прицел P8x50L «Орест», предназначенный для охотничьего огнестрельного оружия, имеет семь ступеней регулировки яркости прицельной сетки, что позволяет пользоваться прибором в светлое время суток и в сумерках. В числе особенностей устройства — барабан фокусировки большого размера, увеличенный диаметр и высота барабанов выверок, а также дискретное переключение ступеней яркости с промежуточными выключениями — то есть при выборе уровня яркости в каждом из положений предусмотрена возможность полного отключения подсветки для большего комфорта использования.

От европейских аналогов российский прицел отличает широкий выбор прицельных сеток, компактность и наличие специального узла отстройки от параллакса, который позволяет охотнику выстраивать фокусировку прицела в зависимости от дистанции. При этом стоимость российской разработки составит всего 11 тыс. рублей, что примерно втрое дешевле моделей чешского производства и в десять раз бюджетнее немецких.

Разработчик изделия — Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) холдинга «Швабе» — один из ведущих производителей прицельной оптики в России.

«Мы ведем множество разработок прицельной техники для российского гражданского рынка. Новая линейка „Орест“ — это современные оптические приборы для спорта и охоты в комфортном для пользователя исполнении, современные и надежные. Ожидаем, что новинка найдет своего потребителя и будет пользоваться популярностью. В прошлом году мы изготовили и протестировали опытные образцы новой модели, сейчас доработанный прибор находится на этапе сборки. В ближайшей перспективе продукция выйдет в серийное производство», — отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Помимо прочего, P8x50L «Орест» оснащен 60-миллиметровой блендой, которая предотвращает попадание солнечных лучей на оптику, улучшая четкость изображения при ярком свете. Дизайн нового прицела формировался с учетом актуальных тенденций современного рынка. Ряд конструктивных особенностей повышают эргономичность и удобство новинки в эксплуатации — внешние линзы углублены в корпус, заполненный аргоном для идеальной герметичности, блок подсветки расположен в окулярной части под углом 45 градусов. Масса устройства — 580 г, габаритные размеры — 308×70×69 мм. На российский рынок новинка выйдет в третьем квартале 2021 года.