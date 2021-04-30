Группа ГМС поставила насосное оборудование для АЭС «Руппур»

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АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (входит в Группу ГМС) в рамках договора с АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (ГК «Росатом») поставило партию конденсатных насосных агрегатов для первого энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур».

Насосные агрегаты АКсВА 1800-170 в количестве трёх единиц разработаны и изготовлены предприятием «Насосэнергомаш» (входит в Группу ГМС) на базе вертикальных двухкорпусных насосов с номинальной подачей 1765 м³/ч и напором 163 м. Это новейшая линейка насосов высокой производительности, спроектированных для перекачивания конденсата в пароводяных сетях атомных электростанций с реакторной установкой типа ВВЭР-1200.

Насосы изготовлены из современных износостойких материалов и отличаются увеличенным сроком службы и длительным межремонтным периодом для соответствия нормативным техническим требованиям в области атомной энергетики из расчёта полного срока службы энергоблоков АЭС в 60 лет с возможностью продления ещё на 20 лет.

В соответствии со специальными техническими требованиями Заказчика агрегаты изготовлены в тропическом исполнении и гарантируют надёжную работу при температуре окружающей среды до +50°С в условиях 100% влажности.

Предприятия Группы ГМС являются традиционными поставщиками насосов для всех российских АЭС, а также для зарубежных атомных станций, сооружаемых по российским проектам. Ранее, в 2020 году, АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» уже поставило на АЭС «Руппур» пять единиц насосных агрегатов АПЭА 1840-80-2 для подачи питательной воды из деаэратора в парогенератор энергоблока № 1.

Справка

Группа ГМС является одним из ведущих в России и СНГ производителем насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, объектов водного хозяйства. Глобальные депозитарные расписки «Группы ГМС» (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером «HMSG».

© www.hms.ru

© www.hms.ru