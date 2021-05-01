В Туркменистан прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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29 апреля 2021 года в Туркменистан доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V», сообщает твиттер вакцины. Поставка вакцины осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Другие подробности уточняются.

18 января 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований «Спутник V» на территории территории Туркменистана.

Туркменистан стал 10-й страной в мире, одобрившей применение российской вакцины.

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