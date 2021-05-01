Уральские «Ласточки» вышли на международные маршруты

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30 апреля скоростной электропоезд «Ласточка» ЭС1П, выпущенный на заводе «Уральские локомотивы» (предприятие Группы Синара), вышел в первый регулярный рейс из Москвы в столицу Республики Беларусь.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркнул, что все билеты на первую «Ласточку» были проданы за три часа, что также говорит о популярности нового маршрута.

Направление Москва — Минск стало первым международным маршрутом, который в регулярном режиме обслуживают уральские скоростные поезда за все время их эксплуатации на сети РЖД. «Ласточки» будут курсировать между столицами двух государств по зеркальному расписанию дважды в день. Утренние рейсы одновременно отправляются из Москвы и Минска в 06:20 и прибывают на станцию назначения в 13:10, делая остановку в Смоленске. Вечерняя пара поездов отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55, делая остановки в Вязьме и Смоленске.

На маршруте будут курсировать пятивагонные двухсистемные электропоезда «Ласточка» повышенной комфортности модификации ЭС1П №№ 022 и 023, способные работать на постоянном и на переменном токе. Для удобного и безопасного перемещения на большие расстояния в поездах предусмотрены три класса обслуживания: «бизнес», «эконом» и «турист». Также в составе предусмотрены специальные опции для проезда пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Поезда «Ласточка» оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, розетками и USB-портами для подзарядки мобильных устройств, достаточным количеством санитарных модулей, а также информационными табло. Двухсистемные поезда ЭС1П «Уральские локомотивы» выпускают с 2018 года, в составе «Ласточек» применяется более 82% компонентов отечественного производства.

География эксплуатации уральских электропоездов постоянно расширяется. На сегодняшний день они курсируют на территории 23 регионов РФ, от Москвы и Санкт-Петербурга до Калининградской и Тюменской областей.

«Успешный опыт эксплуатации наших „Ласточек“ на самых загруженных маршрутах российских железных дорог показал их востребованность у пассажиров и надежную работу, что особенно важно при осуществлении международных рейсов. Мы гордимся тем, что „Ласточка“, выпускаемая „Уральскими локомотивами“, стала не только самым популярным пригородным составом, но и надежным инструментом развития межрегионального и международного пассажирского сообщения для РЖД», — отметил генеральный директор завода-производителя Олег Спаи.